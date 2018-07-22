В США над гольф-клубом Дональда Трампа был перехвачен небольшой самолет
Минувшей ночью в штате Нью-Джерси был поднят по тревоге истребитель Ф-16. Военные пояснили, что пилот не имел разрешения на пролет через временно закрытую зону.
В своем гольф-клубе президент США проводит эти выходные.
Комментарии3
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andre_klimov 22 июля 2018 | 11:44
Предлагаю простой рецепт лечения от "забывчивости" - нарушитель просто оплачивает все действия по пресечению его нарушения. Сколько там стоит поднять по тревоге авиацию и мобилизовать наземные службы?
polsan 22 июля 2018 | 11:55
andre_klimov: можете не предлагать, в США и так штрафы за такие деяния очень большие и не заплатить их невозможно! )
vitfom 22 июля 2018 | 12:01
Пустяк, там у стольких эти маленькие самолеты, что большинство просто не знает, что Трамп в гольф играет именно на этой лужайке.