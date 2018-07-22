В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5
В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5. Это сообщил в своем Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, это позволит мобилизовать всю отрасль и ее обновить.
Ранее сообщалось, что на создание этой ракеты будет потрачено более 60 миллиардов рублей. Ожидается, что ее испытания закончатся в 2025 году.
Комментарии26
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murad_manapov 22 июля 2018 | 11:36
пошла вода в хату... рогозина
danko1 22 июля 2018 | 11:40
murad_manapov: Знатно попилят и спросить через годы будет не с кого.
Мало того, что ученые разбежались, а тех, кто остался, изменниками объявляют, так еще старые опытные рабочие на пенсию ушли, а новым даже опыт передать некому.
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 11:56
Радует, как эта новость приводит в истерику местное продажное хомячьё и их непременных спутников бандитов-бандеровцев ЭМ (какламрасей).
Значит дело нужное. ))
;-D
kondrakr 22 июля 2018 | 12:00
blinorozhiy_chmo: А какие космические разработки России за последние 20 лет Вы можете вспомнить? А во сколько раз сократилась доля России в космических запусках за это время знаете?
nanaez 22 июля 2018 | 12:11
kondrakr: Вы с троллем разговариваете.А "Союз" - это глубоко модернизированная ФАУ-2.
vikwlad 22 июля 2018 | 11:57
Бестолковое дело в России создавать что новое, высокотехнологичное. Все российские специалисты, способные работать головой, давно развивают экономику и науку на Западе. Главная цель создания этой ракеты - освоить и распилить деньги, а в итоге, как всегда, получится "Пшик".
tvitov66 22 июля 2018 | 12:06
vikwlad: это все специально для отвлечения внимания либеральной публики - любой ватный ПУтриот давно знает что Земля плоская и православная
banyi3 22 июля 2018 | 11:40
А в хохляндии зато разработали новый вид соления сала)
honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 11:51
banyi3: // А в хохляндии зато разработали новый вид соления сала) //
А в пацакстане возвели нового петуха из говvна.
И вчера украинский боксёр Усик после безоговорочной победы над представителем Роисси Гассиевым стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.
И, кстати, четвёртым абсолютным чемпионом мира за всю историю профибокса.
И да, гермафродит, у вас воду пьют уже не по паспорту с петухом-мутантом?
zver777 22 июля 2018 | 12:15
honduras_na_colyme: "И вчера украинский боксёр Усик после безоговорочной победы" Ну хоть чем то можно гордиться.
На возвращение Крыма мы отреагируем победой в боксе. На запуск крымского моста мы откроем туалет в Киеве.
Так перемога за перемогой ......
antiboh 22 июля 2018 | 12:06
banyi3: "Союз-5 -РН среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.""..Для сравнения: масковский Falcon 9 тягает на ноо до 23 т.,а Falcon Heavy,уже стартовавший в феврале -65 т.)
А нужен Союз-5 будет после 2025-го? Просто новая пилорамка..,а отставание в 20-25 лет.
andy66 22 июля 2018 | 11:42
Союза ваще-то уже как 26 нет в живых )))
y3emen1 22 июля 2018 | 11:42
ого! пятый раз переделают "фау-2", давно пора
semen2026 22 июля 2018 | 11:48
кремлёвские смешарики-лилипуты начали работы... уже весело!)))
semen2026 22 июля 2018 | 11:51
а евгений миронов дал согласие...!???)))
kokeshi 22 июля 2018 | 11:51
В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5
Пенсии в России отменяются.
yralez 22 июля 2018 | 11:51
Пилите, Шура, пилите.....к 25 году с плешивого с самого спросят.
xutinpuy 22 июля 2018 | 11:52
Ждём новые шикарные зАмки на Рублёво-Успенском шоссе!
sklar39 22 июля 2018 | 11:52
Раскраску ракеты поменяют?
vachek 22 июля 2018 | 11:56
Пора Роскосмос переименовать в Распилкосмос
semen2026 22 июля 2018 | 12:00
60 миллиардов на мультики... это уже перебор!)))
sasass 22 июля 2018 | 12:07
Маниловские мечты - они несбыточные ...)))
ed10075 22 июля 2018 | 12:09
Ну, этот "конструктор" создаст! Будет только одна проблема, - пока не изобретён батут, который будет в состоянии забросить его ракету в космос.
zver777 22 июля 2018 | 12:12
Она не будет ни когда создана, так же как и построен крымский мост.
Героям слава ......
semen2026 22 июля 2018 | 12:16
zver777: а мост что уже построен...!??? эшелоны идут...!???)))
romantik56 22 июля 2018 | 12:19
Ну,к примеру,будет всё-таки построена... Что дальше? От средства уничтожения наступает коммунизм?