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11:30, 22 июля 2018

В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5

В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5. Это сообщил в своем Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, это позволит мобилизовать всю отрасль и ее обновить.

Ранее сообщалось, что на создание этой ракеты будет потрачено более 60 миллиардов рублей. Ожидается, что ее испытания закончатся в  2025 году.

Комментарии

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murad_manapov 22 июля 2018 | 11:36

пошла вода в хату... рогозина

danko1 22 июля 2018 | 11:40

murad_manapov: Знатно попилят и спросить через годы будет не с кого.
Мало того, что ученые разбежались, а тех, кто остался, изменниками объявляют, так еще старые опытные рабочие на пенсию ушли, а новым даже опыт передать некому.

blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 11:56

Радует, как эта новость приводит в истерику местное продажное хомячьё и их непременных спутников бандитов-бандеровцев ЭМ (какламрасей).
Значит дело нужное. ))

;-D

kondrakr 22 июля 2018 | 12:00

blinorozhiy_chmo: А какие космические разработки России за последние 20 лет Вы можете вспомнить? А во сколько раз сократилась доля России в космических запусках за это время знаете?

nanaez 22 июля 2018 | 12:11

kondrakr: Вы с троллем разговариваете.А "Союз" - это глубоко модернизированная ФАУ-2.

vikwlad 22 июля 2018 | 11:57

Бестолковое дело в России создавать что новое, высокотехнологичное. Все российские специалисты, способные работать головой, давно развивают экономику и науку на Западе. Главная цель создания этой ракеты - освоить и распилить деньги, а в итоге, как всегда, получится "Пшик".

tvitov66 22 июля 2018 | 12:06

vikwlad: это все специально для отвлечения внимания либеральной публики - любой ватный ПУтриот давно знает что Земля плоская и православная

banyi3 22 июля 2018 | 11:40

А в хохляндии зато разработали новый вид соления сала)

honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 11:51

banyi3: // А в хохляндии зато разработали новый вид соления сала) //
А в пацакстане возвели нового петуха из говvна.
И вчера украинский боксёр Усик после безоговорочной победы над представителем Роисси Гассиевым стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.
И, кстати, четвёртым абсолютным чемпионом мира за всю историю профибокса.
И да, гермафродит, у вас воду пьют уже не по паспорту с петухом-мутантом?

zver777 22 июля 2018 | 12:15

honduras_na_colyme: "И вчера украинский боксёр Усик после безоговорочной победы" Ну хоть чем то можно гордиться.
На возвращение Крыма мы отреагируем победой в боксе. На запуск крымского моста мы откроем туалет в Киеве.
Так перемога за перемогой ......

antiboh 22 июля 2018 | 12:06

banyi3: "Союз-5 -РН среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.""..Для сравнения: масковский Falcon 9 тягает на ноо до 23 т.,а Falcon Heavy,уже стартовавший в феврале -65 т.)
А нужен Союз-5 будет после 2025-го? Просто новая пилорамка..,а отставание в 20-25 лет.

andy66 22 июля 2018 | 11:42

Союза ваще-то уже как 26 нет в живых )))

y3emen1 22 июля 2018 | 11:42

ого! пятый раз переделают "фау-2", давно пора

semen2026 22 июля 2018 | 11:48

кремлёвские смешарики-лилипуты начали работы... уже весело!)))

semen2026 22 июля 2018 | 11:51

а евгений миронов дал согласие...!???)))

kokeshi 22 июля 2018 | 11:51

В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5
Пенсии в России отменяются.

yralez 22 июля 2018 | 11:51

Пилите, Шура, пилите.....к 25 году с плешивого с самого спросят.

xutinpuy 22 июля 2018 | 11:52

Ждём новые шикарные зАмки на Рублёво-Успенском шоссе!

sklar39 22 июля 2018 | 11:52

Раскраску ракеты поменяют?

vachek 22 июля 2018 | 11:56

Пора Роскосмос переименовать в Распилкосмос

semen2026 22 июля 2018 | 12:00

60 миллиардов на мультики... это уже перебор!)))

(комментарий скрыт)

sasass 22 июля 2018 | 12:07

Маниловские мечты - они несбыточные ...)))

ed10075 22 июля 2018 | 12:09

Ну, этот "конструктор" создаст! Будет только одна проблема, - пока не изобретён батут, который будет в состоянии забросить его ракету в космос.

zver777 22 июля 2018 | 12:12

Она не будет ни когда создана, так же как и построен крымский мост.
Героям слава ......

semen2026 22 июля 2018 | 12:16

zver777: а мост что уже построен...!??? эшелоны идут...!???)))

romantik56 22 июля 2018 | 12:19

Ну,к примеру,будет всё-таки построена... Что дальше? От средства уничтожения наступает коммунизм?

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