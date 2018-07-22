В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5. Это сообщил в своем Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, это позволит мобилизовать всю отрасль и ее обновить.

Ранее сообщалось, что на создание этой ракеты будет потрачено более 60 миллиардов рублей. Ожидается, что ее испытания закончатся в 2025 году.