Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнивали зарплаты в ряде стран с российскими по паритету покупательной способности с учетом инфляции и курсов валют.