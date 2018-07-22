Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских
Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнивали зарплаты в ряде стран с российскими по паритету покупательной способности с учетом инфляции и курсов валют.
Комментарии35
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 11:37
Кто бы сомневался. Карлик - бездарь и вор.
danko1 22 июля 2018 | 11:44
liliputin_fashist: Этот тупица и вор сделает скоро Россию самой отсталой республикой из бывшего СССР.
Он своей зарплаты не знает, о чем цинично поведал нищим по его вине россиянам, когда в его распоряжении весь бюджет и фонды,
Да и президентом россиян он никогда и не был, только президентом своей банды, вместе с которой грабит Россию.
vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 11:46
danko1: батьку убирают. Слишком борзый стал. Путин уже дал команду. Инфа 100проц
y3emen1 22 июля 2018 | 11:51
vlastimil_popogrebski: бульбу будем теперь китайскую есть?
danko1 22 июля 2018 | 11:53
vlastimil_popogrebski: Зато нигде в Мире нет такого богатого президента, имеющего несколько десятков дворцов, и никакой президент в Мире не сделал миллиардерами столько своих старых подельников, отдавая им богатства страны.
Может, тут прямая связь?
zztop1960 22 июля 2018 | 11:38
Минималка в России $167 , в Туркмении $197 , в Эстонии $596 . в Латвии $531
varangian2011 22 июля 2018 | 11:52
zztop1960: И это при том, что средняя российская зарплата исчисляется в том числе из заработков олигархии. То есть олигархи жрут семгу, а простой народ капусту. А в среднем наш народ ест голубцы с семгой. И даже тут мы хуже беларусов, у которых природных ресурсов в тысячи раз меньше.
andreyoo 22 июля 2018 | 12:04
zztop1960: Да че ж ты такой упертый-то, все минималки сравниваешь! Ты на нее живешь?
zztop1960 22 июля 2018 | 12:14
andreyoo: Средние зарплаты в мире. Эстония - 909,38$ , в России - 527 $
y3emen1 22 июля 2018 | 11:39
вова! как же так? белорусь - сверхдержава?
andre_klimov 22 июля 2018 | 11:40
y3emen1:
Наверное - да. Не всем дано столько креветок в Россию поставлять :))
vladimirgornitsky 22 июля 2018 | 11:39
Это ж как надо исхитриться, чтобы в стране, получающей огромные доходы от нефти, у которой в земле чуть не вся таблица Менделеева, жила хуже, чем страна, у которой из полезных ископаемых одна картошка.
y3emen1 22 июля 2018 | 11:47
vladimirgornitsky: и один президент (не долларовый миллиардер, хотя и диктатор)
varangian2011 22 июля 2018 | 11:49
vladimirgornitsky: Это показывает одно - даже страна с авторитарным режимом может жить хорошо, если власть не ворует, и опирается не на олигархов, а на поддержку простого народа.
y3emen1 22 июля 2018 | 11:54
varangian2011: а я о чём? единственный в мире президент -долларовый миллиардер, а страна от белоруссии отстала
zztop1960 22 июля 2018 | 11:51
vladimirgornitsky: Минималка в России $167 , в Туркмении $197 , в Эстонии $596 . в Латвии $531 А представте если бы в Латвии , Белоруссии, Эстонии , Литве были бы нефть , газ, золото, уголь , металлы, алмазы и т.д. , на сколько они были бы впереди России
kochar 22 июля 2018 | 11:56
vladimirgornitsky: Ничего проще, вбухиваешь во всяких мразей и тебя любят.А он вбухивает в людей.
ansata 22 июля 2018 | 11:41
Закономерный итог правления непричемыша. Хотя еще итоги рано подводить, но вектор "развития" вполне закономерен.
timwlad79 22 июля 2018 | 11:49
Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских
Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнивали зарплаты в ряде стран с российскими по паритету покупательной способности с учетом инфляции и курсов валют.
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Значит в Белоруссии меньше в конвертах зарплаты получают .
Белоруссия не имеет национальных республик с разным религиозным социальным воспитанием как распределять и изымать деньги и значит контролировать легче соблюдение финансовой дисциплины.
Так что не надобно сравнивать не сравнимое.
Ну взяли бы сравнили с Грузией или с Украиной на счёт зарплат.
nehoroshiy 22 июля 2018 | 11:54
А если убрать из расчёта Москву и высокопоставленных чиновников. Какая тогда будет средняя?
aallttoo 22 июля 2018 | 11:59
nehoroshiy: Средняя без зарплаты Сечина - около 24 тыс. ру. бля.
400 вечнозеленых фантиков
nehoroshiy 22 июля 2018 | 12:03
aallttoo: Ну да, Сечин ест, а я толстею.
b522 22 июля 2018 | 11:57
19 лет коту под хвост. Крым украл, боинг сбил, Донбасс залил кровью, пенсионеров ограбил, От галеры не оторвешь, спортсмен!
varangian2011 22 июля 2018 | 12:19
b522: Так вы хохлы в 10 раз беднее и дурнее россиян, поэтому Крым от вас и убежал. Кстати и Донбасс именно вы кровью залили, не дав народу Донбасса спокойно уйти из вашего свидомого свинарника.
severnaj 22 июля 2018 | 11:59
А ведь мы великая держава, а они все так.....
zztop1960 22 июля 2018 | 12:00
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки голодная Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
j_partizan 22 июля 2018 | 12:02
Оно и логично. В Белоруссии сохранена промышленность, в отличие от России.
putin_itogy 22 июля 2018 | 12:02
Россияне выбрали вместо зарплат и будущего своих детей - путина.
Володин убедил россиян голосовать за ЕР.(партию путина и жуликов и воров)
Володин-Маг, убедил россиян: "не будет путина - не будет России".
Россяне послушно выбрали себе "Россию"...
" А Зачем такая жизнь, где не будет места России".(с)
"Подтянем пояски, выдюжим, мы сильные, мы - русские".(с) /Шувалов/
(тот, который не граф..)
rosta 22 июля 2018 | 12:03
Средняя оплата труда в Польше более 1300 долларов. А у вас, ордынцы ?
y3emen1 22 июля 2018 | 12:06
rosta: польша -европа, а мы азиопия
vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 12:09
y3emen1: зато мы эту вашу Польшу можем аннигилировать непринуждённым нажатием кнопки. Гы гы гы
y3emen1 22 июля 2018 | 12:14
vlastimil_popogrebski: точно, мы всю нату разбомбим одной кнопкой (одной шапкой закидаем)
snikkersnepper 22 июля 2018 | 12:06
Разумеется. Когда надо сказать о "2% мировой экономики", на Эхе помнят исключительно о номинальном ВВП. Когда надо задеть, что "даже белорусы...", вспоминают про ППС. Эхонько такое предсказуемое.
Само исследование, что уже не удивительно, гораздо полнее и интереснее Эховской агитки. Некоторые моменты оттуда кой кому обязательно стоило бы посмотреть. Например, обменный курс по ППС...
andreyoo 22 июля 2018 | 12:07
Хомячки, а я не понимаю чему вы радуетесь?
Ну посравнивал кто-то, применил какие-то коэффициентики для приведения, получилось у него что в Беларуси "реальная" з/п выше. Ок. Но это ж не менее тоталитарная Беларусь, а не сплошь евроинтегрированная Украина. А там-то как? Судя по тому, что вам не сказали, не очень, да?
zztop1960 22 июля 2018 | 12:20
andreyoo: Минималка на Украине примерно как в России $141.92 , в России $167. Разница не большая , но думаю Украина скоро обгонит Россию , как Беларусь , Казахстан , Туркмения , а про Латвию , Литву и Эстонию вообще молчу , до них России как до Пекина раком