Z Архив новостей новости
5 35 6 8134
11:30, 22 июля 2018

Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских

Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских. Об этом сообщает РБК со ссылкой на  исследование экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнивали зарплаты в  ряде стран с российскими по паритету покупательной способности с учетом инфляции и  курсов валют.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

liliputin_fashist 22 июля 2018 | 11:37

Кто бы сомневался. Карлик - бездарь и вор.

danko1 22 июля 2018 | 11:44

liliputin_fashist: Этот тупица и вор сделает скоро Россию самой отсталой республикой из бывшего СССР.
Он своей зарплаты не знает, о чем цинично поведал нищим по его вине россиянам, когда в его распоряжении весь бюджет и фонды,
Да и президентом россиян он никогда и не был, только президентом своей банды, вместе с которой грабит Россию.

vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 11:46

danko1: батьку убирают. Слишком борзый стал. Путин уже дал команду. Инфа 100проц

y3emen1 22 июля 2018 | 11:51

vlastimil_popogrebski: бульбу будем теперь китайскую есть?

danko1 22 июля 2018 | 11:53

vlastimil_popogrebski: Зато нигде в Мире нет такого богатого президента, имеющего несколько десятков дворцов, и никакой президент в Мире не сделал миллиардерами столько своих старых подельников, отдавая им богатства страны.
Может, тут прямая связь?

zztop1960 22 июля 2018 | 11:38

Минималка в России $167 , в Туркмении $197 , в Эстонии $596 . в Латвии $531

varangian2011 22 июля 2018 | 11:52

zztop1960: И это при том, что средняя российская зарплата исчисляется в том числе из заработков олигархии. То есть олигархи жрут семгу, а простой народ капусту. А в среднем наш народ ест голубцы с семгой. И даже тут мы хуже беларусов, у которых природных ресурсов в тысячи раз меньше.

andreyoo 22 июля 2018 | 12:04

zztop1960: Да че ж ты такой упертый-то, все минималки сравниваешь! Ты на нее живешь?

zztop1960 22 июля 2018 | 12:14

andreyoo: Средние зарплаты в мире. Эстония - 909,38$ , в России - 527 $

y3emen1 22 июля 2018 | 11:39

вова! как же так? белорусь - сверхдержава?

andre_klimov 22 июля 2018 | 11:40

y3emen1:
Наверное - да. Не всем дано столько креветок в Россию поставлять :))

(комментарий скрыт)

vladimirgornitsky 22 июля 2018 | 11:39

Это ж как надо исхитриться, чтобы в стране, получающей огромные доходы от нефти, у которой в земле чуть не вся таблица Менделеева, жила хуже, чем страна, у которой из полезных ископаемых одна картошка.

y3emen1 22 июля 2018 | 11:47

vladimirgornitsky: и один президент (не долларовый миллиардер, хотя и диктатор)

varangian2011 22 июля 2018 | 11:49

vladimirgornitsky: Это показывает одно - даже страна с авторитарным режимом может жить хорошо, если власть не ворует, и опирается не на олигархов, а на поддержку простого народа.

y3emen1 22 июля 2018 | 11:54

varangian2011: а я о чём? единственный в мире президент -долларовый миллиардер, а страна от белоруссии отстала

zztop1960 22 июля 2018 | 11:51

vladimirgornitsky: Минималка в России $167 , в Туркмении $197 , в Эстонии $596 . в Латвии $531 А представте если бы в Латвии , Белоруссии, Эстонии , Литве были бы нефть , газ, золото, уголь , металлы, алмазы и т.д. , на сколько они были бы впереди России

kochar 22 июля 2018 | 11:56

vladimirgornitsky: Ничего проще, вбухиваешь во всяких мразей и тебя любят.А он вбухивает в людей.

ansata 22 июля 2018 | 11:41

Закономерный итог правления непричемыша. Хотя еще итоги рано подводить, но вектор "развития" вполне закономерен.

timwlad79 22 июля 2018 | 11:49

Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских
Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнивали зарплаты в ряде стран с российскими по паритету покупательной способности с учетом инфляции и курсов валют.
----------------
Значит в Белоруссии меньше в конвертах зарплаты получают .
Белоруссия не имеет национальных республик с разным религиозным социальным воспитанием как распределять и изымать деньги и значит контролировать легче соблюдение финансовой дисциплины.
Так что не надобно сравнивать не сравнимое.
Ну взяли бы сравнили с Грузией или с Украиной на счёт зарплат.

(комментарий скрыт)

nehoroshiy 22 июля 2018 | 11:54

А если убрать из расчёта Москву и высокопоставленных чиновников. Какая тогда будет средняя?

aallttoo 22 июля 2018 | 11:59

nehoroshiy: Средняя без зарплаты Сечина - около 24 тыс. ру. бля.
400 вечнозеленых фантиков

nehoroshiy 22 июля 2018 | 12:03

aallttoo: Ну да, Сечин ест, а я толстею.

b522 22 июля 2018 | 11:57

19 лет коту под хвост. Крым украл, боинг сбил, Донбасс залил кровью, пенсионеров ограбил, От галеры не оторвешь, спортсмен!

varangian2011 22 июля 2018 | 12:19

b522: Так вы хохлы в 10 раз беднее и дурнее россиян, поэтому Крым от вас и убежал. Кстати и Донбасс именно вы кровью залили, не дав народу Донбасса спокойно уйти из вашего свидомого свинарника.

(комментарий скрыт)

severnaj 22 июля 2018 | 11:59

А ведь мы великая держава, а они все так.....

zztop1960 22 июля 2018 | 12:00

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки голодная Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

j_partizan 22 июля 2018 | 12:02

Оно и логично. В Белоруссии сохранена промышленность, в отличие от России.

putin_itogy 22 июля 2018 | 12:02

Россияне выбрали вместо зарплат и будущего своих детей - путина.
Володин убедил россиян голосовать за ЕР.(партию путина и жуликов и воров)
Володин-Маг, убедил россиян: "не будет путина - не будет России".
Россяне послушно выбрали себе "Россию"...
" А Зачем такая жизнь, где не будет места России".(с)
"Подтянем пояски, выдюжим, мы сильные, мы - русские".(с) /Шувалов/
(тот, который не граф..)

rosta 22 июля 2018 | 12:03

Средняя оплата труда в Польше более 1300 долларов. А у вас, ордынцы ?

y3emen1 22 июля 2018 | 12:06

rosta: польша -европа, а мы азиопия

vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 12:09

y3emen1: зато мы эту вашу Польшу можем аннигилировать непринуждённым нажатием кнопки. Гы гы гы

y3emen1 22 июля 2018 | 12:14

vlastimil_popogrebski: точно, мы всю нату разбомбим одной кнопкой (одной шапкой закидаем)

snikkersnepper 22 июля 2018 | 12:06

Разумеется. Когда надо сказать о "2% мировой экономики", на Эхе помнят исключительно о номинальном ВВП. Когда надо задеть, что "даже белорусы...", вспоминают про ППС. Эхонько такое предсказуемое.

Само исследование, что уже не удивительно, гораздо полнее и интереснее Эховской агитки. Некоторые моменты оттуда кой кому обязательно стоило бы посмотреть. Например, обменный курс по ППС...

andreyoo 22 июля 2018 | 12:07

Хомячки, а я не понимаю чему вы радуетесь?
Ну посравнивал кто-то, применил какие-то коэффициентики для приведения, получилось у него что в Беларуси "реальная" з/п выше. Ок. Но это ж не менее тоталитарная Беларусь, а не сплошь евроинтегрированная Украина. А там-то как? Судя по тому, что вам не сказали, не очень, да?

zztop1960 22 июля 2018 | 12:20

andreyoo: Минималка на Украине примерно как в России $141.92 , в России $167. Разница не большая , но думаю Украина скоро обгонит Россию , как Беларусь , Казахстан , Туркмения , а про Латвию , Литву и Эстонию вообще молчу , до них России как до Пекина раком

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 288 6 6843 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10598 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 14214 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 141 6 9490 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 142 6 9677 20.07
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 195 6 14765 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 294 6 22942 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 11908 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 127 6 13128 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 126 6 13865 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 61 6 7053 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12893 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 87 6 10410 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 84 6 10025 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 43 6 5762 17.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8193 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Реальные зарплаты в Белоруссии, подсчитанные в долларах, оказались выше российских Зарплаты сравнивали в  ряде стран с российскими по паритету покупательной способности с учетом инфляции и  курсов валют…

5 30 6 7501
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 84 6 113153 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 44 6 14943 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 319 6 494100 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 464 6 182241 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7130433
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3584109

Сегодня в эфире