В Следственном комитете отрицают задержание подозреваемого по делу о пытках в Ярославской колонии. Накануне правозащитники фонда «Общественный вердикт» сообщили, что сотрудник колонии Максим Яблоков был выведен из здания в наручниках, но в ярославском Управлении следственного комитета это опровергли, — передает ТАСС.

В пятницу «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором около десятка людей в форме по очереди избивают дубинками заключенного, с которого сняли одежду, и обливают его водой из ведра.

Заключенные Ярославской колонии №1 жаловались на избиения в прошлом году, но проверки не выявили никаких нарушений.