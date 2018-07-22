В Следственном комитете отрицают задержание подозреваемого по делу о пытках в Ярославской колонии
В Следственном комитете отрицают задержание подозреваемого по делу о пытках в Ярославской колонии. Накануне правозащитники фонда «Общественный вердикт» сообщили, что сотрудник колонии Максим Яблоков был выведен из здания в наручниках, но в ярославском Управлении следственного комитета это опровергли, — передает ТАСС.
В пятницу «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором около десятка людей в форме по очереди избивают дубинками заключенного, с которого сняли одежду, и обливают его водой из ведра.
Заключенные Ярославской колонии №1 жаловались на избиения в прошлом году, но проверки не выявили никаких нарушений.
Комментарии5
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 11:39
Конечно, зачем задерживать? Ну попытали человека - ну и что? В рабском государстве при диктатуре так принято.
roman_i_olga 22 июля 2018 | 11:57
liliputin_fashist: по прваилам русского офицерства эти гниды должны самозастрелиться
sasass 22 июля 2018 | 12:09
Кто интересно разрешил все это записать ,вот его надо срочно искать..
bamashka 22 июля 2018 | 12:18
Как-же-с, как же-с! Разве можно своих обижать? Ну. помучили маленько "современные аристократы" современного холопа - эка невидаль! А если серьёзно - тошно стало жить в нашей стране.
jetsam 22 июля 2018 | 12:21
@опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН@
с этого и надо начинать - китай же (регистратор). ntsc. вставляется дублирующий кадр
чтобы 23кино->30теле (к\сек). вот из-за него, 30го кадра, сцуки, и выглядит все криво:
никакого избиения\издевательства - только мирная профилактическая
беседа уполномоченных лиц о вреде курения.
все это гаишники еще года три назад объясняли - тогда из-за этого
проезд мента на зеленый свет казался проездом на красный.
несоответствие нашего pal\secam (25 кадров\сек) с их ntsc (29.9 к\с)
и вызывает такие видения на ровном месте. ибо у россиянина, как заявлено,
добавочная (особая) хромосома адаптирована только к кисельтв 25к\с..
а во всяких хПЧ сидят враги - засланцы без особой хромы, вон они и орут.
он сами себя выдали. гады. все норовят в спину нашего вошьдя ударить.