Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Германии. С поул позиции стартует немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель, россиянин Сергей Сироткин — 12-й.

Лучший результат на квалификации в Хоккенхайме показл Себастьян Феттель, таким образом немецкий гонщик Феррари завоевал 55-й поул в карьере и пятый в сезоне. Валттери Боттас из Мерседеса уступил ему две десятых и стартует вместе с ним с первого ряда. Со второго ряда гонку начнут финн Кими Райкконен из Феррари и Макс Ферстаппен из Ред Булл. Среди лидеров не оказалось двух гонщиков, которые точно будут прорываться вперед во время гонки, что должно сделать ее интересной — Даниэля Риккардо из Ред Булл и Льюиса Хэмилтона из Мерседеса.

Из-за поломки машины британец показал лишь 14-й результат, он пропустил второй сегмент квалификации и не попал в третий. Эксперты уже отметили, что это была худшая квалификация действующего чемпиона мира в этом году. Россиянин Сергей Сироткин, который выступает за Уильямс, показ 12-й результат.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 27-29 июля в Будапеште.