Коммунисты на Кубе собираются легализовать однополые браки
Коммунисты на Кубе собираются легализовать однополые браки. В новом проекте Конституции брак определяется как «союз между двумя людьми», без указания их пола. Секретарь госсовета Кубы Омеро Акоста, представляя депутатам документ, напомнил, что однополые браки разрешены более чем в 20 странах мира.
Представители секс-меньшинств на Кубе долгое время подвергались гонениям. Одна из ведущих защитниц прав ЛГБТ в стране – это дочь теперь уже бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, Мариэла.
Парламент Кубы проголосует по новой конституции завтра, а затем документ будет вынесен на референдум.
Комментарии9
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henry52 22 июля 2018 | 11:13
О как! У нас комуняки пока только стали "верующими". Видать все еще впереди...
polsan 22 июля 2018 | 11:22
henry52: Зюганов и Ко° - слишком богатые коммунисты, чтобы их можно было считать коммунистами. Но вот лозунг коммунистов «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям» - они похоже реализовали в полной мере на своём примере! ))
henry52 22 июля 2018 | 11:36
polsan: "Мир - хижинам, война - дворцам!"
Всегда удивлялся людям, верящим комунякам. А ведь такие есть и сейчас...
vlabumur 22 июля 2018 | 11:15
А что по этому поводу говорил дедушка Ленин? как помнится одобрял.
semen2026 22 июля 2018 | 11:16
не зря пукин развёлся...! мечты сбываются!)))
y3emen1 22 июля 2018 | 11:28
ну хоть там поняли, что у коммунистов всё через жопу, и секса нет
sasass 22 июля 2018 | 11:32
Коммунисты оказались нигилистами ...
vserg 22 июля 2018 | 11:35
Ну да... Маркс-Энгельс, Ленин-Сталин, "братья" Кастро, и т.д... Коммунистам это присуще :)
marika919 22 июля 2018 | 11:54
И кубинцы любят и уважают друг друга. Молодцы ! СООТЕЧЕСТВЕННИКИ.