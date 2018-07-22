Коммунисты на Кубе собираются легализовать однополые браки. В новом проекте Конституции брак определяется как «союз между двумя людьми», без указания их пола. Секретарь госсовета Кубы Омеро Акоста, представляя депутатам документ, напомнил, что однополые браки разрешены более чем в 20 странах мира.

Представители секс-меньшинств на Кубе долгое время подвергались гонениям. Одна из ведущих защитниц прав ЛГБТ в стране – это дочь теперь уже бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, Мариэла.

Парламент Кубы проголосует по новой конституции завтра, а затем документ будет вынесен на референдум.