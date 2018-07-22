Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу 50 миллиардов долларов в качестве отступных из-за выхода из ЕС
Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу 50 миллиардов долларов в качестве отступных из-за выхода из ЕС. Такой вариант возможен, если стороны не смогут заключить торговое соглашение. Британский министр по вопросам «Брекзита» Доминик Рааб сказал это в интервью газете «Телеграф».
Ранее правительство Великобритании опубликовало стратегию по грядущему выходу из Европейского союза, которую специалисты оценили как сравнительно мягкий сценарий.
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sasass 22 июля 2018 | 11:36
Не отпустят - экономическими силами привязана она к Европе ...