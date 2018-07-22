В Лос-Анджелесе мужчина, который взял в магазине в заложники десятки человек, сдался полиции.

Он вел себя чрезвычайно агрессивно, — сказал один из очевидцев.

Во время захвата заложников подозреваемый убил женщину.

Как сообщили в полиции, мужчина захватил заложников после семейной ссоры.