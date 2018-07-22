В Лос-Анджелесе мужчина, который взял в магазине в заложники десятки человек, сдался полиции
В Лос-Анджелесе мужчина, который взял в магазине в заложники десятки человек, сдался полиции.
Он вел себя чрезвычайно агрессивно, — сказал один из очевидцев.
Во время захвата заложников подозреваемый убил женщину.
Как сообщили в полиции, мужчина захватил заложников после семейной ссоры.
Комментарии2
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polsan 22 июля 2018 | 11:31
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sasass 22 июля 2018 | 11:41
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