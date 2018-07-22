В СИЗО «Лефортово» правозащитники обнаружили обвиняемого по делу о госизмене. Речь идет об ученом из головного института «Роскосмоса», где в пятницу прошли обыски в связи утечками о разработках российского гиперзвукового оружия.

Полного тезку сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения в изоляторе обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии. Член ОНК Евгений Еникеев называет имя – это Владимир Кудрявцев, он обвиняется по статье 275 УК. На сайте ЦНИИмаш он упоминается как сотрудник этого НИИ и автор научных публикаций о стартовых характеристиках ракет. Речь может идти о деле, которое ведет ФСБ в связи с передачей секретных сведений иностранным спецслужбам.

Еникеев у себя в блоге сообщил, что 74-летний Кудрявцев – скорее всего именно тот человек, которого среди прочих после пятничных обысков вывели из здания ЦНИИмаш в подмосковном Королеве люди в штатском. 20 июля обыски прошли и в Роскосмосе. В субботу заявление об увольнении на волне внимания корпорации написал директор аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон. На сайтах московских судов карточку с упоминанием ареста человека по фамилии Кудрявцев найти не удалось. Ранее источник «Медиазоны» в судебной системе сообщил, что база судов Москвы больше не будет отображать фамилии подозреваемых в госизмене и шпионаже.

В феврале прошлого года Владимир Кудрявцев был в числе подписантов открытого письма президенту Путину с просьбой помиловать осужденного по обвинению в госизмене ученого ЦНИИмаш Владимира Лапыгина.