В СИЗО «Лефортово» правозащитники обнаружили обвиняемого по делу о госизмене
В СИЗО «Лефортово» правозащитники обнаружили обвиняемого по делу о госизмене. Речь идет об ученом из головного института «Роскосмоса», где в пятницу прошли обыски в связи утечками о разработках российского гиперзвукового оружия.
Полного тезку сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения в изоляторе обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии. Член ОНК Евгений Еникеев называет имя – это Владимир Кудрявцев, он обвиняется по статье 275 УК. На сайте ЦНИИмаш он упоминается как сотрудник этого НИИ и автор научных публикаций о стартовых характеристиках ракет. Речь может идти о деле, которое ведет ФСБ в связи с передачей секретных сведений иностранным спецслужбам.
Еникеев у себя в блоге сообщил, что 74-летний Кудрявцев – скорее всего именно тот человек, которого среди прочих после пятничных обысков вывели из здания ЦНИИмаш в подмосковном Королеве люди в штатском. 20 июля обыски прошли и в Роскосмосе. В субботу заявление об увольнении на волне внимания корпорации написал директор аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон. На сайтах московских судов карточку с упоминанием ареста человека по фамилии Кудрявцев найти не удалось. Ранее источник «Медиазоны» в судебной системе сообщил, что база судов Москвы больше не будет отображать фамилии подозреваемых в госизмене и шпионаже.
В феврале прошлого года Владимир Кудрявцев был в числе подписантов открытого письма президенту Путину с просьбой помиловать осужденного по обвинению в госизмене ученого ЦНИИмаш Владимира Лапыгина.
Комментарии21
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dimab 22 июля 2018 | 11:04
О как! Изменник Родины заступался за изменника Родины!
Надо бы защитничков террориста Сенцова проверить, полюбому тоже террористы.
liliputin_fashist 22 июля 2018 | 11:11
dimab: Деда сделали крайним?
ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.
dimab 22 июля 2018 | 11:19
liliputin_fashist: Замечательная спецоперация контразведчиков! Сначала ВВП наводит шороху на западе и тут же вся црушная агентура начинает копать в этом направлении, а их уже ждут... Браво! Слава КГБ!
tks 22 июля 2018 | 11:32
dimab: Слава КГБ это ваша базовая агентурная кличка?
dimab 22 июля 2018 | 11:38
tks: Увы в славные ряды бойцов невидимого фронта не вошёл. Туда берут лучших, а я не лучший, но работаю на благо Родины на других фронтах.
antiboh 22 июля 2018 | 11:23
Опасно быть учёным в России..
Да как сейчас выясняется,тут опасно быть всем и учёным, и грушником, и спортсменом, и режиссёром ,и Человеком. Мразью,палачом -легко и приятно.
danko1 22 июля 2018 | 11:13
Шпиономания путинская начала догонять сталинскую.
Теперь за публикацию в интернете открытых данных шпионами объявляют.
Ученым вообще надо перестать пользоваться интернетом и обмениваться информацией с коллегами.
Лучше опять начать изобретать велосипед, а все законы физические и химические и прочие объявить вражеской пропагандой и запретить ими пользоваться.
stas12006 22 июля 2018 | 11:30
danko1: учёным просто не надо работать на путинское государство и всё.
если есть возможность , то уезжать.
venq 22 июля 2018 | 11:40
теперь - всё. горю постами в топиках уже не помочь.
суп из мозга общества в холодильник вовремя не сумели поставить, и он окончательно теперь протух. перекипячивай-не перекипячевай... :(
venezianez49 22 июля 2018 | 11:18
dimab:
Ему осталось только сделать парочку заявлений о поддержке того же Сенцова, "пуссей", что-нибудь подходящее сбрехнуть по Скрипалям , Боингу, Донбассу (да на любую модную тему!) и объявить голодовку - и он уже автоматически становится "политическим заключённым" для так называемых правозащитников.
lager23 22 июля 2018 | 11:22
А, кто будет делать гиперракету, или в сизо Лефортово откроют конструкторский цех?
Возможно ракета была исключительно в ночных фантазиях нацлидера, а пиндосы узнали и ткнули Володю в эту простынь
dimab 22 июля 2018 | 11:24
lager23: Замечательные русские учёные! Патриоты своей Родины! Которые работают на благо своей страны, а не за ради хамона с пармезаном!
income 22 июля 2018 | 11:31
lager23: Переведут мужика из Цниимаша в Энергию. Будет делать.
chapter_2 22 июля 2018 | 11:26
Ученый из головного института «Роскосмоса» теперь и не рад, что изобрёл гиперзвукового оружия. Добро наказуемо! С.Королёв при Сталине тоже сидел за измену Родине...
dimab 22 июля 2018 | 11:34
chapter_2: Королёва прятали от британских агентов, уже документально доказано и только дурочки верят сказкам про ГУЛАГ и "шарашки". Тоже самое касается Туполева и Вавилова, последний к сожалению умер, скорее всего от рук предателей проникших в ряды органов, тут увы промахнулись, но скольких спасли! А скольких не смогли спасти в 90-х? Когда была серия "загадочных убийств" учёных работавших над секретными проектами.
stas12006 22 июля 2018 | 11:28
человек создавал оружие для путинской власти.
его за это наградили - это хорошо , это так и должно быть!
у кого хоть немного ума есть , подумают, стоит ли работать на путинскую власть.
murad_manapov 22 июля 2018 | 11:28
чертежи секретного батута передал в омерегу
tks 22 июля 2018 | 11:29
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
neyexo 22 июля 2018 | 11:33
По-моему, утечка была во время послания федеральному собранию, надо только установить личность оглашавшего
ly4_sveta 22 июля 2018 | 11:43
Путин был первым кто раскрыл
эту тайну!
marika919 22 июля 2018 | 12:05
Сейчас тем людям которые хотят построить карьеру в научной сфере лучше сразу уезжать из россии. Даже не пытаться сделать это в россии. Лучше не рисковать , а сразу после школы, или после универа искать работу в другой стране и уезжать. Молодым людям это делать легче, чем вот таким дедушкам. Которых потом крайним оставляют.