Ирландская группа «U-2» вместе с ее лидером Боно возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов. Рейтинг составляет журнал «Билборд». По его данным, за год группа заработала 54 миллиона долларов.

На втором месте американский кантри-исполнитель Гард Брукс, на третьем — «Металлика».

Отмечается, что в рейтинг попали только двое музыкантов, которые не ездили в тур в прошлом году – это репер Дрейк на 37-м месте, который заработал почти 9 миллионов долларов через стриминговые сервисы и Тейлор Свифт – она заняла 48-е место с продажами альбома на 5 миллионов долларов.