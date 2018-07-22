Ирландская группа «U-2» вместе с ее лидером Боно возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов
Ирландская группа «U-2» вместе с ее лидером Боно возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов. Рейтинг составляет журнал «Билборд». По его данным, за год группа заработала 54 миллиона долларов.
На втором месте американский кантри-исполнитель Гард Брукс, на третьем — «Металлика».
Отмечается, что в рейтинг попали только двое музыкантов, которые не ездили в тур в прошлом году – это репер Дрейк на 37-м месте, который заработал почти 9 миллионов долларов через стриминговые сервисы и Тейлор Свифт – она заняла 48-е место с продажами альбома на 5 миллионов долларов.
Комментарии1
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galina6837 22 июля 2018 | 10:43
а где же Ролдугин? Он не заработал, значит? ))