Британские пограничники перехватили в проливе Ла-Манш яхту, которая перевозила более полутора тонн кокаина
Британские пограничники перехватили в проливе Ла-Манш яхту, которая перевозила более полутора тонн кокаина. На ее борту были два гражданина Нидерландов. Они задержаны.
Отмечается, что партия кокаина стала крупнейшей за последние несколько лет. В полиции сказали, что на черном рынке она могла бы стоит десятки миллионов долларов.
Комментарии2
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oneoretwo 22 июля 2018 | 10:40
...летайте самолетами аэрофлота...
balamuto 22 июля 2018 | 10:42
oneoretwo: не Аэрофлота, компанией "Россия". Бортовой номер сказать?