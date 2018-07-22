Британские пограничники перехватили в проливе Ла-Манш яхту, которая перевозила более полутора тонн кокаина. На ее борту были два гражданина Нидерландов. Они задержаны.

Отмечается, что партия кокаина стала крупнейшей за последние несколько лет. В полиции сказали, что на черном рынке она могла бы стоит десятки миллионов долларов.