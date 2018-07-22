Количество невыездных должников в Москве с начала года выросло вдвое. Как отчитались судебные приставы, с января вынесено 126 тысяч соответствующих постановлений, тогда как в первом полугодии 2017-го их было 62 тысячи.



Еще 24 тысячи жителей столицы из-за долгов были ограничены в праве вождения. В основном речь идет о тех, кто не платит алименты.