Количество невыездных должников в Москве с начала года выросло вдвое
Количество невыездных должников в Москве с начала года выросло вдвое. Как отчитались судебные приставы, с января вынесено 126 тысяч соответствующих постановлений, тогда как в первом полугодии 2017-го их было 62 тысячи.
Еще 24 тысячи жителей столицы из-за долгов были ограничены в праве вождения. В основном речь идет о тех, кто не платит алименты.
Комментарии3
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 10:42
А, как тебе такое, Илон Маск?? Чем ответят пиндосыы на наших должников? Запуском Фалькона?? ууу, бездуховные!!!
oneoretwo 22 июля 2018 | 10:46
...и, заметьте, исчо не вечер...
kochar 22 июля 2018 | 10:48
Количество невыездных должников в Москве с начала года выросло вдвое, а выезжающих на постоянное жилище втрое.