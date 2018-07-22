Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок». Как сообщили в израильском МИДе, это было сделано по просьбе США, Канады и стран Европы.

Неправительственная организация «Белые каски», как сообщается на ее сайте, занимается спасением мирного населения в зонах боевых действий.

Ранее она обвинила Россию в авиаударах по мирным гражданам Сирии.