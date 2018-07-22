Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок»
Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок». Как сообщили в израильском МИДе, это было сделано по просьбе США, Канады и стран Европы.
Неправительственная организация «Белые каски», как сообщается на ее сайте, занимается спасением мирного населения в зонах боевых действий.
Ранее она обвинила Россию в авиаударах по мирным гражданам Сирии.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vernan 22 июля 2018 | 10:35
Наконец-то убрали этих проплаченных псевдокасок. На каждом шагу врали и приказы свыше выполняли, снимая постановочные фейки. Уроды!
andre_klimov 22 июля 2018 | 10:43
vernan:
Не волнуйтесь - сейчас они в Иордании. Там же сейчас работает мониторинговый центр ОЗХО, UNDOF и прочие конторы. Без вас разберутся, что правда, а что нет.
Кстати, возможно, что пятничный миномётный обстрел лагеря UNDOF под Кунейтрой как раз связан с предстоящей на тот момент эвакуацией. Кому-то очень не хотелось, что бы "каски" разговорились. И это обьясняет, почему бил именно по лагерю UNDOF, а не по новой (куда перетекла часть беженцев) или старой (в которой сидели боевики) Кунейтре.
max3446 22 июля 2018 | 10:40
ээ, куда, этим белым каскам еще отвечать за убийство детей ради провокации властей Сирии и России!
vladimirgornitsky 22 июля 2018 | 10:41
"Белые каски" - это организация, которая "занимается спасательными и медицинскими работами на территориях, занятых повстанцами, которые воюют с армией диктатора Башара Асада и поддерживающими ее российскими войсками".
"Помимо спасательной и медицинской работы (они спасли около 60 тысяч жизней за время гражданской войны в Сирии) занимается также документированием жестокости, с которой сирийский диктатор подавляет оппозиционные силы – именно это вызывает гнев сирийских, российских и иранских властей".
Точности ради, следует сказать, что Израиль не "эвакуировал" из Сирии этих людей, а санкционировал и осуществил их вывоз через свою территорию в Иорданию.
"Согласно официальным сообщениям израильских силовых структур, сирийских оппозиционных спасателей переправили "в третью страну" автобусной колонной через территорию Израиля в сопровождении полицейского конвоя и сотрудников ООН".
na555 22 июля 2018 | 10:47
А Израиль сам как туда попал?
parasuk_ 22 июля 2018 | 10:47
Иудонацисты спасают террористов :)
vpu2011 22 июля 2018 | 10:48
занимается спасением мирного населения в зонах боевых действий - угу, а потом Израиль должен войсковую операцию организавывать и спасать этих спасателей через линию фронта.