Боксеру Александру Усику, который победил россиянина Мурата Гассиева, могут присвоить звание «Героя Украины». С инициативой выступил премьер-министр Владимир Гройсман — победу Усика он назвал «исторической».

Президент Украины Петр Порошенко в своем Твиттере написал, что украинский гимн, который прозвучал в Москве на весь мир, это символ борьбы его страны и приближение ее победы.

Александр Усик накануне вечером стал обладателем всех четырех поясов Чемпиона мира в первом тяжелом весе.