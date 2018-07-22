Z Архив новостей новости
5 21 6 740
10:30, 22 июля 2018

Боксеру Александру Усику, который победил россиянина Мурата Гассиева, могут присвоить звание «Героя Украины»

Боксеру Александру Усику, который победил россиянина Мурата Гассиева, могут присвоить звание «Героя Украины». С инициативой выступил премьер-министр Владимир Гройсман — победу Усика он назвал «исторической».

Президент Украины Петр Порошенко в своем Твиттере написал, что украинский гимн, который прозвучал в Москве на весь мир, это символ борьбы его страны и приближение ее победы.

Александр Усик накануне вечером стал обладателем всех четырех поясов Чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko_viola 22 июля 2018 | 10:33

Порошенко должен устроить народные гуляния! Это великая победа! Особенно для свободной Украины!

danko_viola 22 июля 2018 | 10:35

danko_viola: я лично поздравляю наших коклотроллей и коломрасей! Не зря трётесь! Где спец в боксе данко1?

balamuto 22 июля 2018 | 10:39

danko_viola: А ты, че не пошел защищать честь Родины на ринге? Или ты тока можешь по клаве стучать на Эхе, тролля хохлов за три серебренника?

relevant 22 июля 2018 | 10:42

С достойной победой Александра!
Главное прежде всего, Усик остаётся человеком, и не признает Крым украинским. Саша крымчанин, а не упоротый хохляцкий нацик, шароварники до этого боя его ненавидели, а теперь готовы на руках носить. Логика кастрюлеголовых перевертышей.

danko_viola 22 июля 2018 | 10:44

balamuto: а тебе дадут героя Украины? Посмертно? На врядле. Тоже самое я и у тебя хочу спросить и у всех ваших коклотроллей. С языка снял.

sandro_007 22 июля 2018 | 10:35

Сначала дадут звание героя, а после посадят в тюрьму, как Надю Савченко?

danko_viola 22 июля 2018 | 10:37

sandro_007: нет. Сначала пасе, рада, потом взрыв рады. А потом уже в тюрьму. Если он по уму Петю раньше не скинет.

sandro_007 22 июля 2018 | 10:40

danko_viola:
Усик собирается в Симферополь, где в кровавом мордоре томятся его детки, а за это по головке не погладят.

wanders 22 июля 2018 | 10:48

sandro_007: Усик собирается в Симферополь
-------------------------------
Таки да! Главное, что Усик считает (его цитата) "Крым есть Крым". Не хохол с кастрюлей (!) а настоящий мужик и боец с большой буквы.

vilingrad 22 июля 2018 | 10:39

sandro_007: За Ураину боксировал украинец Усик- за Россию осетин Гассиев. Вот и не верь в истощение генофонда русской нации. Только и нести тут по стариковски жалкую пургу. Тупик...

mordechay_blinchikof 22 июля 2018 | 10:37

danko_viola:- Гассиев? так он у давно не работает)))

kochar 22 июля 2018 | 10:45

danko_viola: "Порошенко должен устроить народные гуляния! Это великая победа! Особенно для свободной Украины!"
______________________________
Это их дела, подумайте лучше каким орденом будете благодарить будущих пенсионеров.

(комментарий скрыт)

ed10075 22 июля 2018 | 10:37

Что победил в честном бою - молодец. Насчёт Героя - перебор. Не нужно брать дурной пример со Старшего брата, который сегодня сильно болен и нуждается в кардинальном лечении.

danko_viola 22 июля 2018 | 10:39

ed10075: дуридла. Великая нация ни с кого пример не берет. Ты за перебор и сомнения в раде ответишь. Сильно здоровый.

mordechay_blinchikof 22 июля 2018 | 10:43

danko_viola: Великая нация ни с кого пример не берет.
символ-говняный петух

m_doc 22 июля 2018 | 10:40

ed10075: А не вы в лечении нуждаетесь? Уж больно богатая фантазия, на глюки смахивает.

golodomor_ze__hohlokost 22 июля 2018 | 10:38

Одного Хероя мало!!! Надо Усику присвоить звание "Десятикратный Херой Украины"!!!

dusia08 22 июля 2018 | 10:41

Ни Чечни, ни АП в Украине нет. Так что не присвоят.

max3446 22 июля 2018 | 10:42

А ведь Усик русский по национальности, крымчанин, значит имеет российский паспорт, и никогда не говорил что Крым украинский! Так что по сути Усик за России вчера выиграл пояса

kn2014 22 июля 2018 | 10:44


«укрАинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», — написал украинский президент павло парашенка, ...укры, вот за это воровато-буховатое козлосущество вы скакали козлами на козломайдане, .....
А Александр Усик-уроженец РУССКОГО города СИМФЕРОПОЛЯ-КРАСАВЕЦ, как и МУРАД Гасиев!

kn2014 22 июля 2018 | 10:50

Боксеру Александру Усику, уроженцу Столицы РУССКОГО КРЫМА СИМФЕРОПОЛЯ, который победил Мурата Гассиева, могут присвоить звание «героя укрАины»
С инициативой выступил премьер-министр вова гройсман…, какой умный вовагросман, только павлопарашенка и петроклимкин умнее, а да еще кличко с ляшком.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 288 6 6785 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10547 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 131 6 8152 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13952 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 141 6 9475 20.07
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 194 6 14745 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 294 6 22918 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 11889 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 127 6 13121 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 126 6 13842 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 82 6 9347 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 61 6 7037 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12890 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 86 6 10297 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 43 6 5740 17.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8186 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сирийское государственное агентство SANA обвинило американскую коалицию в авиаударах по мирным жителям По утверждению источников агентства, в результате налета есть многочисленные жертвы и раненые

5 3 6 4915
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 81 6 112117 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 44 6 14734 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 320 6 493904 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 466 6 182148 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7129973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3584010

Сегодня в эфире