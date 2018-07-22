Боксеру Александру Усику, который победил россиянина Мурата Гассиева, могут присвоить звание «Героя Украины»
Боксеру Александру Усику, который победил россиянина Мурата Гассиева, могут присвоить звание «Героя Украины». С инициативой выступил премьер-министр Владимир Гройсман — победу Усика он назвал «исторической».
Президент Украины Петр Порошенко в своем Твиттере написал, что украинский гимн, который прозвучал в Москве на весь мир, это символ борьбы его страны и приближение ее победы.
Александр Усик накануне вечером стал обладателем всех четырех поясов Чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 22 июля 2018 | 10:33
Порошенко должен устроить народные гуляния! Это великая победа! Особенно для свободной Украины!
danko_viola 22 июля 2018 | 10:35
danko_viola: я лично поздравляю наших коклотроллей и коломрасей! Не зря трётесь! Где спец в боксе данко1?
balamuto 22 июля 2018 | 10:39
danko_viola: А ты, че не пошел защищать честь Родины на ринге? Или ты тока можешь по клаве стучать на Эхе, тролля хохлов за три серебренника?
relevant 22 июля 2018 | 10:42
С достойной победой Александра!
Главное прежде всего, Усик остаётся человеком, и не признает Крым украинским. Саша крымчанин, а не упоротый хохляцкий нацик, шароварники до этого боя его ненавидели, а теперь готовы на руках носить. Логика кастрюлеголовых перевертышей.
danko_viola 22 июля 2018 | 10:44
balamuto: а тебе дадут героя Украины? Посмертно? На врядле. Тоже самое я и у тебя хочу спросить и у всех ваших коклотроллей. С языка снял.
sandro_007 22 июля 2018 | 10:35
Сначала дадут звание героя, а после посадят в тюрьму, как Надю Савченко?
danko_viola 22 июля 2018 | 10:37
sandro_007: нет. Сначала пасе, рада, потом взрыв рады. А потом уже в тюрьму. Если он по уму Петю раньше не скинет.
sandro_007 22 июля 2018 | 10:40
danko_viola:
Усик собирается в Симферополь, где в кровавом мордоре томятся его детки, а за это по головке не погладят.
wanders 22 июля 2018 | 10:48
sandro_007: Усик собирается в Симферополь
-------------------------------
Таки да! Главное, что Усик считает (его цитата) "Крым есть Крым". Не хохол с кастрюлей (!) а настоящий мужик и боец с большой буквы.
vilingrad 22 июля 2018 | 10:39
sandro_007: За Ураину боксировал украинец Усик- за Россию осетин Гассиев. Вот и не верь в истощение генофонда русской нации. Только и нести тут по стариковски жалкую пургу. Тупик...
mordechay_blinchikof 22 июля 2018 | 10:37
danko_viola:- Гассиев? так он у давно не работает)))
kochar 22 июля 2018 | 10:45
danko_viola: "Порошенко должен устроить народные гуляния! Это великая победа! Особенно для свободной Украины!"
______________________________
Это их дела, подумайте лучше каким орденом будете благодарить будущих пенсионеров.
ed10075 22 июля 2018 | 10:37
Что победил в честном бою - молодец. Насчёт Героя - перебор. Не нужно брать дурной пример со Старшего брата, который сегодня сильно болен и нуждается в кардинальном лечении.
danko_viola 22 июля 2018 | 10:39
ed10075: дуридла. Великая нация ни с кого пример не берет. Ты за перебор и сомнения в раде ответишь. Сильно здоровый.
mordechay_blinchikof 22 июля 2018 | 10:43
danko_viola: Великая нация ни с кого пример не берет.
символ-говняный петух
m_doc 22 июля 2018 | 10:40
ed10075: А не вы в лечении нуждаетесь? Уж больно богатая фантазия, на глюки смахивает.
golodomor_ze__hohlokost 22 июля 2018 | 10:38
Одного Хероя мало!!! Надо Усику присвоить звание "Десятикратный Херой Украины"!!!
dusia08 22 июля 2018 | 10:41
Ни Чечни, ни АП в Украине нет. Так что не присвоят.
max3446 22 июля 2018 | 10:42
А ведь Усик русский по национальности, крымчанин, значит имеет российский паспорт, и никогда не говорил что Крым украинский! Так что по сути Усик за России вчера выиграл пояса
kn2014 22 июля 2018 | 10:44
«укрАинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», — написал украинский президент павло парашенка, ...укры, вот за это воровато-буховатое козлосущество вы скакали козлами на козломайдане, .....
А Александр Усик-уроженец РУССКОГО города СИМФЕРОПОЛЯ-КРАСАВЕЦ, как и МУРАД Гасиев!
kn2014 22 июля 2018 | 10:50
Боксеру Александру Усику, уроженцу Столицы РУССКОГО КРЫМА СИМФЕРОПОЛЯ, который победил Мурата Гассиева, могут присвоить звание «героя укрАины»
С инициативой выступил премьер-министр вова гройсман…, какой умный вовагросман, только павлопарашенка и петроклимкин умнее, а да еще кличко с ляшком.