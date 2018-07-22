В СИЗО Лефортово правозащитники нашли 74-летнего обвиняемого по делу о госизмене
В СИЗО Лефортово правозащитники нашли 74-летнего обвиняемого по делу о госизмене. Это Владимир Кудрявцев, предположительно сотрудник головного института Роскосмоса, где ранее прошли обыски по делу об утечке за рубеж сведений о гиперзвуковом оружии.
Кудрявцев сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгению Еникееву, что у него есть серьезные хронические заболевания.
Комментарии4
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tvitov66 22 июля 2018 | 10:35
неужели это он мультик с "неФлоридой" украл ... и съел - что б нацЛидер не смог его подарить иносраным борзописцам?
klukvik 22 июля 2018 | 10:35
еще минус один пенсионер.
кто дожил - тех садить
kochar 22 июля 2018 | 10:42
"...Кудрявцев сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгению Еникееву, что у него есть серьезные хронические заболевания."
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Серьезные хронические заболевания в этом возрасте есть и у космонавтов.
Уже 40-летние развалюхи,а тут дедушка.
Неужели для деда не нашлось другого метода изоляции?
Сердюков с Васильевой поди по более тяжкой дома отсиживались.
Животные.
vlabumur 22 июля 2018 | 10:45
Интересно сколько у нас престарелых заключенных? Как они содержатся?
Думает ли об этом Путин?