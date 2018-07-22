В СИЗО Лефортово правозащитники нашли 74-летнего обвиняемого по делу о госизмене. Это Владимир Кудрявцев, предположительно сотрудник головного института Роскосмоса, где ранее прошли обыски по делу об утечке за рубеж сведений о гиперзвуковом оружии.

Кудрявцев сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгению Еникееву, что у него есть серьезные хронические заболевания.