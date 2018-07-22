Археологи в Казахстане нашли золото саков. В одном из курганов в Тарбагатайском районе обнаружено около трех тысяч золотых изделий, которые датируются 8-7 веками до нашей эры.

По словам ученых, скорее всего, здесь были захоронены мужчина и женщина, которые были правителями или относились к элите сакского общества, передает «Интерфакс».