Археологи в Казахстане нашли золото саков
Археологи в Казахстане нашли золото саков. В одном из курганов в Тарбагатайском районе обнаружено около трех тысяч золотых изделий, которые датируются 8-7 веками до нашей эры.
По словам ученых, скорее всего, здесь были захоронены мужчина и женщина, которые были правителями или относились к элите сакского общества, передает «Интерфакс».
Комментарии4
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radionews 22 июля 2018 | 10:12
Это скрепное сакральное русское золото, потому что на том месте князь Владимир крестил русских.
Сами не отдадите,- Путин введёт войска.
sarmat51 22 июля 2018 | 10:30
radionews: Сами не отдадите,- Путин введёт войска.
дык наука ужееее доказывает что Скифы ----это. Русские воооооо какая у нас наука !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! докажут все чоооо угодно Кремлю ............
не плачь Европа
antiboh 22 июля 2018 | 10:47
sarmat51: Сарматы- двоюродные братья скифам и сакам. Сармат51 знает,что говорит..))
vpu2011 22 июля 2018 | 10:39
интересно