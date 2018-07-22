Мужчина, захвативший людей в магазине в Лос-Анджелесе, застрелил одного из заложников. В результате полиции удалось убедить злоумышленника сдаться.

Убийство, погоня и захват заложников: Лос-Анджелес стал местом, где накануне развернулся настоящий боевик. Началось все с семейной ссоры: чернокожий мужчина расстрелял свою бабушку, а также ранил молодую женщину, которую затащил в машину бабушки. После этого началась погоня с полицией, сопровождавшаяся перестрелкой. В итоге мужчина врезался в столб у супермаркета Trader Joe’s, расположенном в престижном районе Silver Lake. Затем раненный полицейскими злоумышленник ворвался в магазин и захватил в заложники покупателей. В этот момент там находились примерно от 40 до 50 человек, но многим удалось сбежать, а некоторых мужчина выпустил сам.

Позднее нападавшего убедили сдаться: он сам заковал себя в наручники и вышел из магазина наружу, окруженный четырьмя заложниками. Его немедленно взяли под стражу. Полиция обещает провести тщательное расследование случившегося.

Бабушка злоумышленника, в которую он выстрелил семь раз, находится в критическом состоянии.