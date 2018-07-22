Мужчина, захвативший людей в магазине в Лос-Анджелесе, застрелил одного из заложников
Мужчина, захвативший людей в магазине в Лос-Анджелесе, застрелил одного из заложников. В результате полиции удалось убедить злоумышленника сдаться.
Убийство, погоня и захват заложников: Лос-Анджелес стал местом, где накануне развернулся настоящий боевик. Началось все с семейной ссоры: чернокожий мужчина расстрелял свою бабушку, а также ранил молодую женщину, которую затащил в машину бабушки. После этого началась погоня с полицией, сопровождавшаяся перестрелкой. В итоге мужчина врезался в столб у супермаркета Trader Joe’s, расположенном в престижном районе Silver Lake. Затем раненный полицейскими злоумышленник ворвался в магазин и захватил в заложники покупателей. В этот момент там находились примерно от 40 до 50 человек, но многим удалось сбежать, а некоторых мужчина выпустил сам.
Позднее нападавшего убедили сдаться: он сам заковал себя в наручники и вышел из магазина наружу, окруженный четырьмя заложниками. Его немедленно взяли под стражу. Полиция обещает провести тщательное расследование случившегося.
Бабушка злоумышленника, в которую он выстрелил семь раз, находится в критическом состоянии.
Комментарии5
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andreyoo 22 июля 2018 | 10:18
Как-то так в подобных случаях в среде хомячков принято рассуждать про скрепы, лугандонцев на отдыхе, как режим довел народ... не?
danko_viola 22 июля 2018 | 10:22
andreyoo: коклы и коклотролли голову в песок засунули.
tvitov66 22 июля 2018 | 10:29
danko_viola: то ли дело наши полицаи ... особенно васюковы. Да и в Норд-Осте все прошло ПУчком
danko_viola 22 июля 2018 | 10:31
tvitov66: первая коклотролль выскочила. Ваши полицаи на майдане, майданутых в палатках трахают. Приготовься. Пучком. Поскачи.
dft 22 июля 2018 | 10:47
Портосы. Ну понятно, в амере все херово. А у вас на орловщине как я понимаю, все норм?