В СКР опровергли информацию о задержании сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках заключенного
В Следственном комитете опровергли информацию о задержании сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках заключенного. Об «арестах» фигурантов пыточного видео в субботу сообщил фонд «Общественный вердикт».
Сведения о задержаниях, которые появились накануне со ссылкой на правозащитный фонд, не соответствуют действительности. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по Ярославской области Кристина Гузовская. «Общественный вердикт» разместил на своей странице в «Фейсбуке» публикацию, в которой говорилось о том, что один из сотрудников ФСИН — Максим Яблоков – «выведен из колонии в наручниках». Эту информацию РБК подтверждала адвокат фонда Ирина Бирюкова. По ее словам, сотруднику колонии с высокой степенью вероятности могли быть предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Материал об жестоком избиении заключенного в ярославской колонии появился на сайте «Новой газеты» в пятницу. Заключенного Евгения Макарова бьют по ногам и обливают водой из ведра. Все это произошло в июне 2017-го. Первоначально СК проводил проверку, но тогда посчитали, что Макаров сам нанос себе увечья. После публикации видео во ФСИН начали новую проверку, а СК все-таки завел дело.
О ситуации с избиениями в Ярославской колонии №1 было известно и ранее. Об этом сообщил один из бывших членов ОНК региона. Обращения в прокуратуру эффекта не возымели.
Комментарии13
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prosto_suhov 22 июля 2018 | 10:10
информация идёт одна за одной - оказывается не задержали, а наградили.......
nikolaitschi 22 июля 2018 | 10:12
Сейчас все засекретят! Путин своих не сдает!
ed10075 22 июля 2018 | 10:13
В стране с нормальным правосудием всю эту банду садистов в погонах в течение часа отловили бы и поместили под стражу. Сегодня у нас у власти государственный криминал, режим Клептократии, в которой общественное мнение - ничто. Не будет удивительным, если всю эту историю замнут, а потерпевшего тихо придушат в подворотне.
zver777 22 июля 2018 | 10:18
ed10075: Может вернее назвать не потерпевший, а осужденный.
prosto_suhov 22 июля 2018 | 10:23
zver777: вот из-за таких мразоподобий как ТЫ(а вовсе не "путин") эта страна сдохнет в адских муках (возможно утянув за собой весь мир)
tvitov66 22 июля 2018 | 10:24
zver777: действительно, чо б осужденному не потерпеть ...
chichanik 22 июля 2018 | 10:26
zver777: по делу о пытках он именно потерпевший ... два разных дела
prosto_suhov 22 июля 2018 | 10:20
ed10075: наивность Ваша и умиляет и огорчает одновременно.... - "в стране с нормальным правосудием...." - откуда же они бы взялись в нормальной стране.........?????
igorrrpadlowitchs 22 июля 2018 | 10:33
ed10075: в стране с нормальным народом уже давно бы смели с лица земли эту колонию, а сволочей - садистов уже бы в клетках держали на всеобщем обозрение! Пример тому Бастилия во Франции!
zver777 22 июля 2018 | 10:16
Коалиция США нанесла авиаудары по мирным жителям на востоке Сирии. Но эта новость крайне не приятна для завсегдатаев этого сайта. Вот если бы что то подобное сделала Россия, то это стало бы ключевой новостью на Эхе. А так можно и промолчать.
Лучше поговорим об обиженных отбросах общества в колонии.
prosto_suhov 22 июля 2018 | 10:26
zver777: ты ровно какое же "общество" как и его "отбросы",просто тебя пока ещё не "отбросили", но будь готов.....
neyexo 22 июля 2018 | 10:31
zver777: мы НЕ знаем, кто куда какие удары нанес. Есть разные сообщения, каждый верит во что хочет
neyexo 22 июля 2018 | 10:28
Премию еще дадут (тайно)