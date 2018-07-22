В СКР опровергли информацию о задержании сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках заключенного

В Следственном комитете опровергли информацию о задержании сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках заключенного. Об «арестах» фигурантов пыточного видео в субботу сообщил фонд «Общественный вердикт».

Сведения о задержаниях, которые появились накануне со ссылкой на правозащитный фонд, не соответствуют действительности. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по Ярославской области Кристина Гузовская. «Общественный вердикт» разместил на своей странице в «Фейсбуке» публикацию, в которой говорилось о том, что один из сотрудников ФСИН — Максим Яблоков – «выведен из колонии в наручниках». Эту информацию РБК подтверждала адвокат фонда Ирина Бирюкова. По ее словам, сотруднику колонии с высокой степенью вероятности могли быть предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Материал об жестоком избиении заключенного в ярославской колонии появился на сайте «Новой газеты» в пятницу. Заключенного Евгения Макарова бьют по ногам и обливают водой из ведра. Все это произошло в июне 2017-го. Первоначально СК проводил проверку, но тогда посчитали, что Макаров сам нанос себе увечья. После публикации видео во ФСИН начали новую проверку, а СК все-таки завел дело.

О ситуации с избиениями в Ярославской колонии №1 было известно и ранее. Об этом сообщил один из бывших членов ОНК региона. Обращения в прокуратуру эффекта не возымели.