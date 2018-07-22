Американский актер Энтони Андерсон стал фигурантом расследования о нападении на женщину. Это сообщил телеканал АВC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса. Идет ли речь о сексуальном насилии, не уточняется.

Сам Андерсон все обвинения отвергает. 47-летний актер снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди них самые известные «Ромео должен умереть», «Трансформеры» и сериал «Черная комедия».