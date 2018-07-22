Временный рабочий мост и строительный кран рухнули на месте строительства моста через Амур (он свяжет Россию с Китаем). Как сообщили в руководстве Амурской области, это произошло из-за паводка. В результате инцидента никто не пострадал.

Мост должны открыть в конце следующего года.