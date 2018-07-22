Временный рабочий мост и строительный кран рухнули на месте строительства моста через Амур
Временный рабочий мост и строительный кран рухнули на месте строительства моста через Амур (он свяжет Россию с Китаем). Как сообщили в руководстве Амурской области, это произошло из-за паводка. В результате инцидента никто не пострадал.
Мост должны открыть в конце следующего года.
Комментарии7
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 09:36
Новости сверхдержавы.
antiboh 22 июля 2018 | 10:01
liliputin_fashist:2 марта 2018 года "" В Приамурье в круглосуточном режиме строят мост через Амур. Строители от зари до зари возводят четыре опоры моста и приступили к отсыпке площадки, где позже будет вестись сборка металлоконструкций пролетов. На китайском берегу работы пока замерли — технология позволит приступить к стройке только в более теплое время. Сегодня, 2 марта, на амурской стройплощадке с инспекцией побывали кураторы стройки: первый зампред регионального правительства Марина Дедюшко и вице-премьер Дмитрий Тетенькин...""
basel812 22 июля 2018 | 09:42
Китайские танкисты надеются, что основной мост будет прочнее.
vpu2011 22 июля 2018 | 09:47
:-]
venmud 22 июля 2018 | 09:54
Современный подход прораба: - Возможно и не упадет.
vilingrad 22 июля 2018 | 10:27
Все эти новости вызывают тревогу по поводу зимовки Крымского моста. Что там намекал Ротенберг по поводу ненужности ремонта? Что его смоет будущей зимой?
evgeny_biolog 22 июля 2018 | 10:28
Ай-я-яй и что теперь делать?