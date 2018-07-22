Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США
Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США. ОБ этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. По их информации, будут открыты, как минимум, три американские военные базы.
Конкретные сроки не названы.
Комментарии26
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 09:38
И тут у карлика сжалось очко... Что делать?? Что делать??? А, подниму-ка я своим рабам налоги и пенсионный возраст.
x_factor 22 июля 2018 | 09:59
liliputin_fashist: Я смотрю многим либероидам - так и не терпится лишний раз американцам подлизнуть... Это к вопросу - о рабах...
vlabumur 22 июля 2018 | 10:36
x_factor: американцам подлизнуть... Это к вопросу - о рабах...
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Люди более симпатизируют чужой стране чем своей, но это их право.
Сейчас очень модно проповедовать анти запад,и чем громче это кричат тем более уверенность что и деньги и дети там.
davi__koloradov 22 июля 2018 | 09:39
Очередной нож в путинскую псину. Как жить рашковате?
estamp 22 июля 2018 | 09:43
davi__koloradov: liliputin_fashist: Это вы стебетесь?
stаxnеt 22 июля 2018 | 09:47
davi__koloradov:
Хохлятина ПАРАШенковская, радуйся, скоро и у вас, в укроМОРДОРе появится американская база, пиндосы будут разгуливать бухие по вашим городам и улицам, насилуя ваших хохлушек "сала уронили!!!"
davi__koloradov 22 июля 2018 | 09:57
stаxnеt:
Тебя хохол в армии поимел? Чё такой злой?
tararabumbia 22 июля 2018 | 09:58
davi__koloradov: это нож в спину Великобритании. Жатва на Фолклендах скоро начнется))
thesonhuman 22 июля 2018 | 10:27
tararabumbia: Между Великобританией и США особые отношения, это и в случае повтора на Фолклендах.
stаxnеt 22 июля 2018 | 10:06
davi__koloradov: титушка, пока я смотрю вас, ваше же пиндосовские хозяева имею во все рабочие дыры...:) Вон, как им ж... лижете за джевелины, за оружие, за кредитные подачки, с протянутой рукой жалкой попрошайки :) то, как вас унижает и имеет заокеанский дядя Сэм - одно удовольствие )))
sedmind_ 22 июля 2018 | 10:20
davi__koloradov: Странно, от древнего шумера слышать о ноже. Ведь американцы вас имеют другим ножом... За что вы, рагули, несказанно рады америкосов в зад целовать, да свою вшивою "самостийность" в угоду США продавать, да все их приказы выполнять. Ну что сказать? Типичная логика рабского хохла :-)
vpu2011 22 июля 2018 | 09:41
Таки да.
viktorova 22 июля 2018 | 09:44
Что-то мне подсказывает, что Аргентина «под каблуком» у США живёт гораздо лучше, чем Сирия «под каблуком» у путина.
detul 22 июля 2018 | 10:04
viktorova: Когда американцы в Аргентине устраивали такую кровавую вакханалию, как они устроили в Сирии?? Или Вы намекаете на то, что отказ Сирии от размещения на своей территории американских баз вынудил США развязать там кровавую бойню, для примера другим странам? И Аргентина правильно поняла этот демократический посыл.
estamp 22 июля 2018 | 10:05
viktorova: А мне что-то подсказывает, что пока США не попытались поставить свой каблук на Сирию, та дила еще лучше.
andreyoo 22 июля 2018 | 10:42
viktorova: А вы не хотите рассмотреть Ливию под каблуков Каддафи и/или США? А Ирак под Садамом и Обамом
putin_itogy 22 июля 2018 | 09:47
"Какая бооль - какая бооль..."
Аргентина - Россия
3 - 0...
greeg1 22 июля 2018 | 09:50
Ну вот. Теперь и Аргентина в жидобандеры записалась. Теперь есть о чём Соловьёву потрепаться.
plantagenista 22 июля 2018 | 09:54
greeg1: Российско-американские отношения на подъеме,не за горами саммит в Вашингтоне.
greeg1 22 июля 2018 | 10:05
plantagenista: Даже если путин переоденется в Дартаньяна, на строительство американских баз в Аргентине это никак не повлияет.
Лижите дальше.
tararabumbia 22 июля 2018 | 09:56
Против мелкобриттов чтоли? Ор выше гор)
timwlad78 22 июля 2018 | 10:00
Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США
Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США. ОБ этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. По их информации, будут открыты, как минимум, три американские военные базы.
Конкретные сроки не названы.
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Ну это означает, что корпорации и банки США взяли под контроль экономику Аргентины.
Ну будет теперь как на Украине.Ну и в Киргизии было тоже самое.
Ну это ожидалось, что американским корпорациям выгоднее и безопаснее приватизировать Южную Америку, чем пробовать пиратствовать в Европе платя при этом большие деньки европейским коррупционеров и не имея при этом никакой выгоды в ответ так как в Европе в единственном лице никто ничего не решает. Пример Украина, где вся выгода для Европы от пиратских действий США.Там ищё Венгрия,Польша и Румыния насели, мол если мы самые любимые американцами продажные бляди,ну так наградите за блядские услуги наделом отхватив кусок от распадающейся Украины. А не удовлетворишь требования европейских блядей,ну так не дадут потом ничегошеньки или цену заломят ,но потом кинут. Так что США в Европе кругом всем должна оказалась.И потому США бросив Европу как Вьетнам переключилась на Южную Америку.
Господину Порошенку теперь много плакать горючими придётся как было это и господину Саакашвили.
tararabumbia 22 июля 2018 | 10:03
timwlad78: в Аргентине экономика есть?
detul 22 июля 2018 | 10:07
Еще одна страна оккупирована Соединенными Штатами. ... И без всякой стрельбы.
estamp 22 июля 2018 | 10:12
Не понятна эйфория хомячков. Разве что у них плохо с географией.
Базы в Аргентине ни к России, ни к Украине отношение имеют малое. И помочь доблестным ВСУ в марше на Москву смогут врядли.
По-моему эти базы демонстрируют, что акцент внешней политики и интересов США смещается в сторону юго-западного полушария. А это для Украины скорее плохая новость.
vernan 22 июля 2018 | 10:32
Вот и аргентинцы нагнулись перед пиндосами. Холуйская сущность.