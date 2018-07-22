Z Архив новостей новости
5 26 6 1372
09:30, 22 июля 2018

Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США

Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США. ОБ этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. По их информации, будут открыты, как минимум, три американские военные базы.

Конкретные сроки не названы.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

liliputin_fashist 22 июля 2018 | 09:38

И тут у карлика сжалось очко... Что делать?? Что делать??? А, подниму-ка я своим рабам налоги и пенсионный возраст.

x_factor 22 июля 2018 | 09:59

liliputin_fashist: Я смотрю многим либероидам - так и не терпится лишний раз американцам подлизнуть... Это к вопросу - о рабах...

vlabumur 22 июля 2018 | 10:36

x_factor: американцам подлизнуть... Это к вопросу - о рабах...
+++++++++++++++++++++++++
Люди более симпатизируют чужой стране чем своей, но это их право.
Сейчас очень модно проповедовать анти запад,и чем громче это кричат тем более уверенность что и деньги и дети там.

davi__koloradov 22 июля 2018 | 09:39

Очередной нож в путинскую псину. Как жить рашковате?

estamp 22 июля 2018 | 09:43

davi__koloradov: liliputin_fashist: Это вы стебетесь?

stаxnеt 22 июля 2018 | 09:47

davi__koloradov:
Хохлятина ПАРАШенковская, радуйся, скоро и у вас, в укроМОРДОРе появится американская база, пиндосы будут разгуливать бухие по вашим городам и улицам, насилуя ваших хохлушек "сала уронили!!!"

davi__koloradov 22 июля 2018 | 09:57

stаxnеt:
Тебя хохол в армии поимел? Чё такой злой?

tararabumbia 22 июля 2018 | 09:58

davi__koloradov: это нож в спину Великобритании. Жатва на Фолклендах скоро начнется))

thesonhuman 22 июля 2018 | 10:27

tararabumbia: Между Великобританией и США особые отношения, это и в случае повтора на Фолклендах.

stаxnеt 22 июля 2018 | 10:06

davi__koloradov: титушка, пока я смотрю вас, ваше же пиндосовские хозяева имею во все рабочие дыры...:) Вон, как им ж... лижете за джевелины, за оружие, за кредитные подачки, с протянутой рукой жалкой попрошайки :) то, как вас унижает и имеет заокеанский дядя Сэм - одно удовольствие )))

sedmind_ 22 июля 2018 | 10:20

davi__koloradov: Странно, от древнего шумера слышать о ноже. Ведь американцы вас имеют другим ножом... За что вы, рагули, несказанно рады америкосов в зад целовать, да свою вшивою "самостийность" в угоду США продавать, да все их приказы выполнять. Ну что сказать? Типичная логика рабского хохла :-)

vpu2011 22 июля 2018 | 09:41

Таки да.

viktorova 22 июля 2018 | 09:44

Что-то мне подсказывает, что Аргентина «под каблуком» у США живёт гораздо лучше, чем Сирия «под каблуком» у путина.

detul 22 июля 2018 | 10:04

viktorova: Когда американцы в Аргентине устраивали такую кровавую вакханалию, как они устроили в Сирии?? Или Вы намекаете на то, что отказ Сирии от размещения на своей территории американских баз вынудил США развязать там кровавую бойню, для примера другим странам? И Аргентина правильно поняла этот демократический посыл.

estamp 22 июля 2018 | 10:05

viktorova: А мне что-то подсказывает, что пока США не попытались поставить свой каблук на Сирию, та дила еще лучше.

andreyoo 22 июля 2018 | 10:42

viktorova: А вы не хотите рассмотреть Ливию под каблуков Каддафи и/или США? А Ирак под Садамом и Обамом

putin_itogy 22 июля 2018 | 09:47

"Какая бооль - какая бооль..."
Аргентина - Россия
3 - 0...

greeg1 22 июля 2018 | 09:50

Ну вот. Теперь и Аргентина в жидобандеры записалась. Теперь есть о чём Соловьёву потрепаться.

plantagenista 22 июля 2018 | 09:54

greeg1: Российско-американские отношения на подъеме,не за горами саммит в Вашингтоне.

greeg1 22 июля 2018 | 10:05

plantagenista: Даже если путин переоденется в Дартаньяна, на строительство американских баз в Аргентине это никак не повлияет.
Лижите дальше.

tararabumbia 22 июля 2018 | 09:56

Против мелкобриттов чтоли? Ор выше гор)

timwlad78 22 июля 2018 | 10:00

Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США
Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США. ОБ этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. По их информации, будут открыты, как минимум, три американские военные базы.
Конкретные сроки не названы.
------------
Ну это означает, что корпорации и банки США взяли под контроль экономику Аргентины.
Ну будет теперь как на Украине.Ну и в Киргизии было тоже самое.
Ну это ожидалось, что американским корпорациям выгоднее и безопаснее приватизировать Южную Америку, чем пробовать пиратствовать в Европе платя при этом большие деньки европейским коррупционеров и не имея при этом никакой выгоды в ответ так как в Европе в единственном лице никто ничего не решает. Пример Украина, где вся выгода для Европы от пиратских действий США.Там ищё Венгрия,Польша и Румыния насели, мол если мы самые любимые американцами продажные бляди,ну так наградите за блядские услуги наделом отхватив кусок от распадающейся Украины. А не удовлетворишь требования европейских блядей,ну так не дадут потом ничегошеньки или цену заломят ,но потом кинут. Так что США в Европе кругом всем должна оказалась.И потому США бросив Европу как Вьетнам переключилась на Южную Америку.
Господину Порошенку теперь много плакать горючими придётся как было это и господину Саакашвили.

tararabumbia 22 июля 2018 | 10:03

timwlad78: в Аргентине экономика есть?

detul 22 июля 2018 | 10:07

Еще одна страна оккупирована Соединенными Штатами. ... И без всякой стрельбы.

estamp 22 июля 2018 | 10:12

Не понятна эйфория хомячков. Разве что у них плохо с географией.
Базы в Аргентине ни к России, ни к Украине отношение имеют малое. И помочь доблестным ВСУ в марше на Москву смогут врядли.
По-моему эти базы демонстрируют, что акцент внешней политики и интересов США смещается в сторону юго-западного полушария. А это для Украины скорее плохая новость.

vernan 22 июля 2018 | 10:32

Вот и аргентинцы нагнулись перед пиндосами. Холуйская сущность.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 288 6 6785 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10547 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 131 6 8152 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13952 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 141 6 9475 20.07
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 194 6 14745 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 294 6 22918 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 11889 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 127 6 13121 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 126 6 13842 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 82 6 9347 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 61 6 7037 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12890 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 86 6 10297 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 43 6 5740 17.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8186 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сирийское государственное агентство SANA обвинило американскую коалицию в авиаударах по мирным жителям По утверждению источников агентства, в результате налета есть многочисленные жертвы и раненые

5 3 6 4915
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 81 6 112117 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 44 6 14734 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 320 6 493904 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 466 6 182148 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7129973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3584010

Сегодня в эфире