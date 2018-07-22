Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу 50 миллиардов долларов в качестве отступных из-за выхода из ЕС. Такой вариант возможен, если стороны не смогут заключить торговое соглашение. Британский министр по вопросам «Брекзита» Доминик Рааб сказал это в интервью газете «Телеграф».

Ранее правительство Великобритании опубликовало стратегию по грядущему выходу из Европейского союза, которую специалисты оценили как сравнительно мягкий сценарий.