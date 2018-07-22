Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу 50 миллиардов долларов в качестве отступных из-за выхода из ЕС
Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу 50 миллиардов долларов в качестве отступных из-за выхода из ЕС. Такой вариант возможен, если стороны не смогут заключить торговое соглашение. Британский министр по вопросам «Брекзита» Доминик Рааб сказал это в интервью газете «Телеграф».
Ранее правительство Великобритании опубликовало стратегию по грядущему выходу из Европейского союза, которую специалисты оценили как сравнительно мягкий сценарий.
Комментарии7
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nitinol 22 июля 2018 | 09:36
Может... А сможет?
neburzhui2 22 июля 2018 | 09:51
А следом за ней от выплаты долга в 20, 5 триллионов долларов откажется и Америка
:-)))))))))))))))
serg4422 22 июля 2018 | 09:56
козлячьи разборки внутри гейропы,которая больна педерастией и скоро сдохнет.
gvzdk 22 июля 2018 | 10:22
serg4422: Как доллар или ещё быстрей?....
tararabumbia 22 июля 2018 | 10:01
Зайти в ЕС за рубль, а выйти за 50 миллиардов))) Похоже все страны ЕС в долгах похлеще британских
greeg1 22 июля 2018 | 10:01
Правильно. Ибо нефиг. Всё равно эти мильярды Меркель на баловство пустит или путину отдаст.
nikmart001 22 июля 2018 | 10:12
Трамп же сказал: - "В суд, сукины дети!".
Так что наверное не будут платить.