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09:30, 22 июля 2018

Правозащитники обнаружили в СИЗО Лефортово сотрудника структуры Роскосмоса, которого обвиняют в госизмене

Правозащитники обнаружили в СИЗО Лефортово сотрудника структуры Роскосмоса, которого обвиняют в госизмене. Это 74-летний Владимир Кудрявцев – написал в своем блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Владимир Еникеев.

Правозащитник отметил, что арестованный является полным тезкой сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головной структурой Роскосмоса.

Ранее в этом институте прошли обыски по делу о госизмене. По сведениям газеты «КоммерсантЪ», ФСБ расследует дело о передаче на Запад данных о российских разработках гиперзвукового оружия.

Комментарии

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sdrthg 22 июля 2018 | 09:35

Есть какой то определенный возраст с которого можно выдавать гостайну?
Чего эти уродцы-пгавозащитники вдруг возбудились?

compare 22 июля 2018 | 09:40

sdrthg: кажется здесь,один "возбужденный" идиот-это вы,неуважаемый!

tvitov66 22 июля 2018 | 09:42

Все, кто видел фактуру, знают что на студии Союзмультфильм протекло, причем сразу в манеж, на концерт нацЛидера - все следы ведут именно туда.! И ваще, проболтался нацЛидер в манеже, а шпионов ищут в ЦНИИмаш ... В чём логика? Где смысл?

gordy 22 июля 2018 | 10:16

"Правозащитник отметил, что арестованный является полным тезкой сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головной структурой Роскосмоса."


Не того взяли?

amg66 22 июля 2018 | 10:22

gordy: «Зицпредседатель»?

ivfn 22 июля 2018 | 09:44

sdrthg:
Правозащитники обнаружили в СИЗО Лефортово сотрудника структуры Роскосмоса, //
Нашел где прятаться.

neyexo 22 июля 2018 | 09:47

sdrthg: есть постановление правительства, которое освобождает больных некоторыми заболеваниями от заключения под стражу или отбытия наказания, но оно не работает. Для Амирова (колясочник, ничего сам не может, кроме как быть мэром) врачи написали 10 страниц из оснований по тому постановлению, но даже ЕСПЧ за него не заступился, сказав, что обвинение тяжелое, что нужно просто создать для него условия.

zver777 22 июля 2018 | 09:51

sdrthg:

merelymy 22 июля 2018 | 09:54

Самая страшная тайна структуры, что никакой гипер-пупер звуковой структуры не существует, отлично известна все гипер структурам.

sapiens17 22 июля 2018 | 09:39

"...74-летний Владимир Кудрявцев..."
Что вынуждало работающего пенсионера передавать закрытую информацию (даже если это действительно имело место)? Идеологическое неприятие Российской системы или ... наличие непогашенного кредита в Сбербанке (может взятого на лечение родственника)???

tvitov66 22 июля 2018 | 09:39

А тем временем Маск опять ерсь несет - SpaceX Falcon 9 прямо ща запускает! Ну кто б ему объяснил что Земля ПЛОСКАЯ! И православная ...

putin_frend 22 июля 2018 | 09:46

tvitov66: рогозя бы обьяснил, да оно инглишского не знает.

tvitov66 22 июля 2018 | 09:48

putin_frend: ну нанял бы Мутко в качестве переводчика ... правда пенсию придется вообще отменить

merelymy 22 июля 2018 | 10:00

putin_frend: рогозя бы объяснил,..
==========
Неужели космический батут порвался?

(комментарий скрыт)

neyexo 22 июля 2018 | 09:50

tvitov66: будем праздновать, когда Маску доверят запускать людей. Пока ничего нового, кроме спуска ступени, но и это раньше делали, правда, про помощи парашюта

(комментарий скрыт)

basel812 22 июля 2018 | 09:46

74-летний? Слил подробности запуска Белки и Стрелки, что ли?

evgeny_biolog 22 июля 2018 | 09:47

"Правозащитники обнаружили в СИЗО Лефортово сотрудника структуры Роскосмоса, которого обвиняют в госизмене"

А как он в СИЗО Лефортово родине изменяет?

poluputing 22 июля 2018 | 09:49

Зря соратник Познера оттянул свой пенсионный порог. Теперь оттянутся на нём. А Познеру пора задуматься

serg4422 22 июля 2018 | 09:52

в 74 года стать проституткой...хотя,кто знает,когда этот иуда был завербован...

ex_ex 22 июля 2018 | 09:57

Я бы на месте госпропаганды раскрутил бы это как пример творческого долголетия, чтобы убедить граждан в пользе позднего выхода на пенсию. Во чел - 74 года, а как огурчик! В Роскосмосе трудится, да еще и тайны за рубеж продает.

detul 22 июля 2018 | 09:59

Поднимем пенсионный возраст и таких "изменников" станет больше. ((((

vlabumur 22 июля 2018 | 10:07

Интересно сколько у нас престарелых заключенных? Как они содержатся?

Думает ли об этом Путин?

zver777 22 июля 2018 | 10:08

Кого защищают наши правозащитники?
Дегенератов Павленских, шлюх из Пусси, террористов, наркобарык, ну и конечно одни из любимейших подопечных это предатели.

gregor 22 июля 2018 | 10:28

Правозащитники обнаружили в СИЗО Лефортово сотрудника структуры Роскосмоса, которого обвиняют в госизмене
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Этот учённый рассказал, сбежав от нянек,
Что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли.

"Что там было? Как ты спасся?" - Каждый лез и приставал,
Но учёный только трясся и чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж.
Он над нами издевался - ну сумасшедший, что возьмёшь?
Вон он, змей, в окне маячит, за спиною секреты прячет .
В Высоцкий .
Гений и провидец .

pomeranche 22 июля 2018 | 10:39

Если пенсионный возраст до 75 увеличить? Это сколько же шпионов появится? Надо оставить 60, а для болтливых баб 55 лет

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