Правозащитники обнаружили в СИЗО Лефортово сотрудника структуры Роскосмоса, которого обвиняют в госизмене. Это 74-летний Владимир Кудрявцев – написал в своем блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Владимир Еникеев.

Правозащитник отметил, что арестованный является полным тезкой сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головной структурой Роскосмоса.

Ранее в этом институте прошли обыски по делу о госизмене. По сведениям газеты «КоммерсантЪ», ФСБ расследует дело о передаче на Запад данных о российских разработках гиперзвукового оружия.