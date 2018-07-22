Российский боксер Мурат Гассиев признал безоговорочную победу украинца Александра Усика
Российский боксер Мурат Гассиев признал безоговорочную победу украинца Александра Усика в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии.
«Отличный бой, отличный опыт», — сказал россиянин после завершения поединка. Он поздравил команду противника с замечательно проделанной работой и пообещал стать намного сильнее. Гассиев отметил, что старался выполнять указания тренера, но ничего не вышло. «Сегодня был не мой день», — посетовал боксер.
Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоялся в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив у себя пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC. Также Усик получил Кубок Мохаммеда Али и призовые в размере 10 миллионов долларов.
Комментарии2
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 09:09
Еще бы не признал. Усик отпинал Муратика как щенка ссыкливого. Еще круче, чем Кличко Поветкина отделал.
semen2026 22 июля 2018 | 09:18
загасили гассиева...!)))