Российский боксер Мурат Гассиев признал безоговорочную победу украинца Александра Усика в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии.

«Отличный бой, отличный опыт», — сказал россиянин после завершения поединка. Он поздравил команду противника с замечательно проделанной работой и пообещал стать намного сильнее. Гассиев отметил, что старался выполнять указания тренера, но ничего не вышло. «Сегодня был не мой день», — посетовал боксер.

Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоялся в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив у себя пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC. Также Усик получил Кубок Мохаммеда Али и призовые в размере 10 миллионов долларов.