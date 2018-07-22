В Великобритании сегодня завершится международный авиасалон «Фарнборо». В этом году Россия не принимала в нем участия из-за условий, выставленных организаторами.

Всего за первые несколько дней работы британского авиасалона участники выставки заключили сделки на сумму почти 100 миллиардов долларов. В основном речь идет о контрактах на поставки авиационной техники. На авиавыставке также были представлены инновационные разработки, такие как футуристический пассажирский летательный аппарат от Aston Martin, тараканы-роботы и летающее такси от Rolls-Royce.

Авиасалон прошел без участия России. Его организатор, Society of British Aerospace Companies, запретил Москве выставлять в этом году продукцию военного назначения. Позже российская сторона приняла решение не участвовать и в экспозиции гражданской продукции.

Россия не впервые сталкивается с проблемами на британском авиасалоне. Так, в 2014 году представители российской делегации не смогли попасть в Соединенное Королевство из-за отказа в выдаче виз, а в 2016 году «Ростех» и несколько других корпораций привезли на экспозицию только гражданскую продукцию.

«Фарнборо» — одна из крупнейших выставок авиационной и космической промышленности в мире. По объему заключенных сделок с ней конкурирует только французская авиавыставка «Ле Бурже».