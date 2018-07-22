Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9. Она стартовала в 8:50 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage. Он принадлежит канадской компании Telesat и предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке, а также обеспечения WiFi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Отделение спутника от несущей его ракеты должно состояться примерно через полчаса после старта.
Ожидается, что спутник проработает на орбите около 15 лет.
Комментарии3
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kokeshi 22 июля 2018 | 09:10
Портянки, налетай! Давайте ка, расскажите всем, что Маск начал уже и канадский бюджет распиливать.
Маску- респект.
liliputin_fashist 22 июля 2018 | 09:11
kokeshi: А в России повысили налоги и подняли пенсионный возраст. Как тебе такое, Илон Маск?
putn_pnh 22 июля 2018 | 09:16
Слава Джоб... эээ Маску!!!