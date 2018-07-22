Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9. Она стартовала в 8:50 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage. Он принадлежит канадской компании Telesat и предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке, а также обеспечения WiFi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Отделение спутника от несущей его ракеты должно состояться примерно через полчаса после старта.

Ожидается, что спутник проработает на орбите около 15 лет.