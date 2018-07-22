Z Архив новостей новости
5 3 6 214
09:00, 22 июля 2018

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9. Она стартовала в 8:50 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage. Он принадлежит канадской компании Telesat и предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке, а также обеспечения WiFi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Отделение спутника от несущей его ракеты должно состояться примерно через полчаса после старта.

Ожидается, что спутник проработает на орбите около 15 лет.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kokeshi 22 июля 2018 | 09:10

Портянки, налетай! Давайте ка, расскажите всем, что Маск начал уже и канадский бюджет распиливать.
Маску- респект.

liliputin_fashist 22 июля 2018 | 09:11

kokeshi: А в России повысили налоги и подняли пенсионный возраст. Как тебе такое, Илон Маск?

putn_pnh 22 июля 2018 | 09:16



Слава Джоб... эээ Маску!!!


Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 288 6 6739 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 113 6 6580 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13667 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10514 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 139 6 9315 20.07
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 194 6 14720 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 293 6 22901 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 125 6 11871 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 83 6 8738 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 124 6 13112 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 127 6 13825 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 88 6 10199 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12887 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7025 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 43 6 5727 17.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8179 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сирийское государственное агентство SANA обвинило американскую коалицию в авиаударах по мирным жителям По утверждению источников агентства, в результате налета есть многочисленные жертвы и раненые

5 3 6 4474
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 81 6 111325 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 43 6 14585 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 320 6 493663 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 466 6 182059 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7129444
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3583922

Сегодня в эфире