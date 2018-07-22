Новая конституция Кубы может легализовать однополые браки. В парламенте представлен проект документа, в котором исчезло определение брака как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Особо подчеркивается, что дискриминация по гендерному признаку недопустима.

Активным защитником прав ЛГБТ сообщества на острове свободы является Мариэла Кастро, дочь Рауля Кастро, брата лидера кубинской революции, который возглавлял страну с 2008 по 2018 год.