Новая конституция Кубы может легализовать однополые браки
Новая конституция Кубы может легализовать однополые браки. В парламенте представлен проект документа, в котором исчезло определение брака как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Особо подчеркивается, что дискриминация по гендерному признаку недопустима.
Активным защитником прав ЛГБТ сообщества на острове свободы является Мариэла Кастро, дочь Рауля Кастро, брата лидера кубинской революции, который возглавлял страну с 2008 по 2018 год.
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