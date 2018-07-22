ЛГБТ-сообщество Израиля проводит сегодня всеобщую забастовку. Поводом стал закон, который не разрешает гей-парам пользоваться услугами суррогатных матерей.

Гей-сообщество добивалось внесения поправок, которые бы разрешили однополым парам заводить детей с помощью суррогатных матерей. Однако большинство депутатов, в том числе премьер-министр Биньямин Нетанияху, проголосовали против. При этом законопроект включил одиноких женщин в программу финансирования услуг суррогатного материнства. Такая дискриминация возмутила не только гей-сообщество, но и многие крупные компании страны, которые решили поддержать забастовку. В акции протеста примет учаcтие рабочий комитет Управления аэропортами, это может привести к проблемам в расписании аэропорта Бен-Гурион, пишет портал Newsru.co.il.

В поддержку гей-пар выступило и руководство израильского филиала компании Microsoft. Там пообещали помощь в размере 60 тысяч шекелей каждому, кто захочет обратиться к суррогатной матери.

В Израиле однополые союзы признают на правах незарегистрированных сожительств.