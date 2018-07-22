ЛГБТ-сообщество Израиля проводит сегодня всеобщую забастовку
ЛГБТ-сообщество Израиля проводит сегодня всеобщую забастовку. Поводом стал закон, который не разрешает гей-парам пользоваться услугами суррогатных матерей.
Гей-сообщество добивалось внесения поправок, которые бы разрешили однополым парам заводить детей с помощью суррогатных матерей. Однако большинство депутатов, в том числе премьер-министр Биньямин Нетанияху, проголосовали против. При этом законопроект включил одиноких женщин в программу финансирования услуг суррогатного материнства. Такая дискриминация возмутила не только гей-сообщество, но и многие крупные компании страны, которые решили поддержать забастовку. В акции протеста примет учаcтие рабочий комитет Управления аэропортами, это может привести к проблемам в расписании аэропорта Бен-Гурион, пишет портал Newsru.co.il.
В поддержку гей-пар выступило и руководство израильского филиала компании Microsoft. Там пообещали помощь в размере 60 тысяч шекелей каждому, кто захочет обратиться к суррогатной матери.
В Израиле однополые союзы признают на правах незарегистрированных сожительств.
Комментарии4
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drgonish 22 июля 2018 | 09:11
60000 шекелей - это около миллиона рублей.
Когда Microsoft выступит с акцией в России? :))
drgonish 22 июля 2018 | 09:14
drgonish:
Мы тет все - геи и хотим детей, а Путин нас ущемляэт.
epynda 22 июля 2018 | 09:13
ЛГБТ сообщество проводит забастовку....????
Неужели количество получить прямой массаж предстательной железы превысило количество, желающих этот массаж сделать ?????
forcer 22 июля 2018 | 09:20
Ну вот, сейчас эховские либерасты побегут вступать в ряды ЛГБТ-сообщества и поддержат протестующих извращенцев :)