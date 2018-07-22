Последние туристы «Натали Турс», которые находились за рубежом в момент кризиса туроператора, сегодня вернутся домой
Последние туристы компании «Натали Турс», которые находились за рубежом в момент финансового кризиса туроператора, сегодня вернутся домой.
«Натали Турс» компенсирует убытки клиентам, а также предоставит нереализованные в этом году услуги следующим летом. Об этом ранее сообщил глава компании Владимир Воробьев.
Московская прокуратура ранее начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
semen2026 22 июля 2018 | 09:15
которые находились за рубежом в момент кризиса... острого кризиса...торопиться не надо!)))