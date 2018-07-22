Последние туристы «Натали Турс», которые находились за рубежом в момент кризиса туроператора, сегодня вернутся домой

Последние туристы компании «Натали Турс», которые находились за рубежом в момент финансового кризиса туроператора, сегодня вернутся домой.

«Натали Турс» компенсирует убытки клиентам, а также предоставит нереализованные в этом году услуги следующим летом. Об этом ранее сообщил глава компании Владимир Воробьев.

Московская прокуратура ранее начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности.