Из кубинской конституции может исчезнкть положение о «движении к коммунистическому обществу»
Из кубинской конституции может исчезнкть положение о «движении к коммунистическому обществу». По крайней мере, в проекте нового основного закона карибской страны оно отсутствует. Об этом сообщила газета «Гранма», печатный орган ЦК Компартии Кубы. По данным издания, в документе планируется сохранить положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Компартии, а упоминание о коммунизме — убрать.
Накануне парламент приступил к обсуждению проекта новой конституции. После одобрения депутатами он будет вынесен на референдум. Дата его проведения пока не объявлена, как ожидается, голосование состоится до конца года. Действующая конституция была принята в 1976 году, когда страной руководил Фидель Кастро.
Комментарии6
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gregor 22 июля 2018 | 08:47
Из кубинской конституции может исчезнкть положение о «движении к коммунистическому обществу»
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А 86 % российского большинства согласны ?
Куда стремится тогда ?
Ведь дно ещё глубже ,можно разрыть ?
Не знаю как Куба ,а пото Северная Корея ..., а вот Россияне в большинстве своём хОчут в социализим, с лицом ]вертухая . Телевизор не даст соврать ,который пропагандирует для растениеводства .
velbkeirf1 22 июля 2018 | 09:05
gregor: любое государство инструмент принуждения в любимой вами США самое большое количество заключенных на душу населения
ly4_sveta 22 июля 2018 | 08:58
Коммунистический тупик. И все благодаря СССР,
который сделал из Кубы полный отстой, а могли
бы процветать и стать сказочным Эдемом, в союзе
с Америкой, а не с чекистскими горлопанами.
И куда же теперь поведёт все та же руководящая и
направляющая Компартия? В светлое будущее капитализма?
50 лет лозунгов, призывов, вранья. фантазий, искажений,
запрещений, угроз... И что? Проигрыш, фиаско, лузеры,
как и в Совдепии.
velbkeirf1 22 июля 2018 | 09:14
ly4_sveta: В Китае компартия и они вскоре засунут США в зад за этим приезжал в Москву Трамп чтобы прощупать ВВП а также на предмет возможных записей его с путанами, так что ваш словесный понос простите гимн пиндосии для слабоумных
semen2026 22 июля 2018 | 09:00
...главное не куда, а как... а то застенчивые упыри с только дров наломают по пути... много наших полегло!)))
maestro_air 22 июля 2018 | 09:03
ну а что такое современный социализм? это бессрочое правление одного лица плюс бездонные запасы углеводородов ...