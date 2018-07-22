Из кубинской конституции может исчезнкть положение о «движении к коммунистическому обществу». По крайней мере, в проекте нового основного закона карибской страны оно отсутствует. Об этом сообщила газета «Гранма», печатный орган ЦК Компартии Кубы. По данным издания, в документе планируется сохранить положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Компартии, а упоминание о коммунизме — убрать.

Накануне парламент приступил к обсуждению проекта новой конституции. После одобрения депутатами он будет вынесен на референдум. Дата его проведения пока не объявлена, как ожидается, голосование состоится до конца года. Действующая конституция была принята в 1976 году, когда страной руководил Фидель Кастро.