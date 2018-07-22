Старейший актер театра Вахтангова Владимир Этуш, который был госпитализирован после отдыха в Италии, чувствует себя нормально. Завтра он отправится в подмосковный санаторий «Барвиха» для полного восстановления. Об этом рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок. По его словам, в санатории 96-летний артист пробудет три недели.

Владимир Этуш был вынужден прервать свой отдых в Италии из-за плохого самочувствия и отправиться на обследование 13 июля. С учетом возраста и болезней его лечащий врач рекомендовал ему остаться в клинике.