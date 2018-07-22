Владимир Этуш, который был госпитализирован после отдыха в Италии, чувствует себя нормально
Старейший актер театра Вахтангова Владимир Этуш, который был госпитализирован после отдыха в Италии, чувствует себя нормально. Завтра он отправится в подмосковный санаторий «Барвиха» для полного восстановления. Об этом рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок. По его словам, в санатории 96-летний артист пробудет три недели.
Владимир Этуш был вынужден прервать свой отдых в Италии из-за плохого самочувствия и отправиться на обследование 13 июля. С учетом возраста и болезней его лечащий врач рекомендовал ему остаться в клинике.
Комментарии3
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belovnikita 22 июля 2018 | 09:03
Еще бы - не в крысчании же отдыхал, а в Италии!
ly4_sveta 22 июля 2018 | 09:09
Нельзя в таком возрасте менять климатическую
зону! Отдыхать только в умеренном климатическом
поясе. Для всего советского руководства, во главе
с Брежневым, специально строились профилактории
в средней полосе СССР. Например, на Волге - Усолье.
А это в 96 лет (!?) потащиться в жару?
felicita 22 июля 2018 | 09:18
Слава Богу...