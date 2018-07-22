Прощание с первой женой Владимира Высоцкого пройдет сегодня в Нижем Тагиле
Прощание с первой женой Владимира Высоцкого пройдет сегодня в Нижем Тагиле. Народная артистка России Иза Высоцкая работала на сцене Нижнетагильского драматического театра последние 48 лет. Ее очень любили коллеги и зрители. Об этом в интервью телеканалу РЕН рассказала директор театра Ольга Анисимова.
Иза Высоцкая скончалась на 82 году жизни. Её последней работой на сцене стала роль в спектакле «Деревья умирают стоя».
Комментарии2
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semen2026 22 июля 2018 | 08:45
всё ниже... и нижем...!)))
ly4_sveta 22 июля 2018 | 09:04
Крутой мужик был Высоцкий! Жены «разбросаны»
от Урала до Атлантического океана. )))