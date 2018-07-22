Прощание с первой женой Владимира Высоцкого пройдет сегодня в Нижем Тагиле. Народная артистка России Иза Высоцкая работала на сцене Нижнетагильского драматического театра последние 48 лет. Ее очень любили коллеги и зрители. Об этом в интервью телеканалу РЕН рассказала директор театра Ольга Анисимова.

Иза Высоцкая скончалась на 82 году жизни. Её последней работой на сцене стала роль в спектакле «Деревья умирают стоя».