В руководстве СК Ярославской области опровергли сведения о задержаниях по делу о пытках в колонии №1

В руководстве Следственного комитета Ярославской области опровергли сведения о задержаниях по делу о пытках в колонии №1. Ранее фонд «Общественное мнение» сообщил со ссылкой на источники, что сотрудника ФСИН Максима Яблокова вывели из колонии в наручниках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации «Новой газеты». Издание обнародовало видео издевательств наз заключенным Евгением Макаровым. По данным правозащитников, запись была сделана с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН в июне 2017.