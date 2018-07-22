В руководстве СК Ярославской области опровергли сведения о задержаниях по делу о пытках в колонии №1
В руководстве Следственного комитета Ярославской области опровергли сведения о задержаниях по делу о пытках в колонии №1. Ранее фонд «Общественное мнение» сообщил со ссылкой на источники, что сотрудника ФСИН Максима Яблокова вывели из колонии в наручниках.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации «Новой газеты». Издание обнародовало видео издевательств наз заключенным Евгением Макаровым. По данным правозащитников, запись была сделана с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН в июне 2017.
Комментарии7
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gregor 22 июля 2018 | 08:44
В руководстве СК Ярославской области опровергли сведения о задержаниях по делу о пытках в колонии №1
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Скоро появится информация ...., что ...,что следственный комитет возбудил уголовное дело .... на .. "Новую газету " .
В Путинской России ,где правят вертухаи , именно этого и ожидаешь .
Селекция упыря сталина , ничего больше не предполагает .
Генофонд ...,однако .
sensei54 22 июля 2018 | 08:54
gregor: Информации не будет. Перед кем им оправдываться? Много чести.
С возомнившими о себе разговор короткий - на тот же стол.
А вот дело на "Новую" - это более чем вероятно.
ivfn 22 июля 2018 | 09:10
sensei54:
Евгений Макаров, которого избивали сотрудники ярославского управления ФСИН на видео, выложенном в Интернете и ставшем причиной возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия, 26 октября этого года должен выйти на свободу.
Сейчас 25-летний житель Ярославля, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (статья 111 УК РФ), находится в ярославской исправительной колонии № 8, куда его перевели из ИК-1 после инцидента с пытками, запечатленного персональным видеорегистратором одного из сотрудников ФСИН.
В первый раз Евгений Макаров был осужден за кражу, будучи несовершеннолетним. Судимость была условная. Затем были еще условные сроки за пьяную драку и нанесение тяжких телесных. Во время испытательного срока молодой человек несколько раз ударил ножом своего знакомого, мстя ему за причиненную обиду,
Суд приговорил Макарова к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Это уже пятая судимость молодого человека.
nemez1 22 июля 2018 | 08:51
Кто же его посадит, садисты в России всегда были востребованы.
korikov 22 июля 2018 | 08:59
Одни мерзавци устроили Гуантанамо в российской тюрьме, а другие пытаются сделать вид, что ничего не случилось. Вот как раз такое тупорылое действие может спровоцировать резонанс. Им бы сейчас начать расследовпния и сднлать заявления.
ivfn 22 июля 2018 | 09:08
korikov:
Евгений Макаров, которого избивали сотрудники ярославского управления ФСИН на видео, выложенном в Интернете и ставшем причиной возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия, 26 октября этого года должен выйти на свободу.
Сейчас 25-летний житель Ярославля, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (статья 111 УК РФ), находится в ярославской исправительной колонии № 8, куда его перевели из ИК-1 после инцидента с пытками, запечатленного персональным видеорегистратором одного из сотрудников ФСИН.
В первый раз Евгений Макаров был осужден за кражу, будучи несовершеннолетним. Судимость была условная. Затем были еще условные сроки за пьяную драку и нанесение тяжких телесных. Во время испытательного срока молодой человек несколько раз ударил ножом своего знакомого, мстя ему за причиненную обиду,
Суд приговорил Макарова к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Это уже пятая судимость молодого человека.А вы это дерьмо защищаете.
А пуссек ,
Серегу Мохнаткина, Петю павленского ,Рыбку ,голодающего второй год Сенцова как то подзабыли.
anji70 22 июля 2018 | 09:17
—Дырку вам от бублика,— заявили в так называемом следственном комитете.