На стадионе «Волгоград-Арена» сегодня пройдет первый матч после чемпионата мира по футболу
В первенстве ФНЛ встретятся местный «Ротор» и «Луч» из Владивостока. Между тем экстренные службы лишь пару дней назад ликвидировали последствия оползня, обвалившего магистраль перед волгоградским стадионом.
Береговой склон Волги, рядом с которым находится «Волгоград-Арена», уже практически восстановлен, заявляют ремонтные службы. Он обвалился неделю назад после того, как на город выпала полуторамесячная норма осадков. В компании, управляющей стадионом, также уверяют, что препятствий для проведения матча 2 тура ФНЛ между «Ротором» и «Лучом» нет. Между тем издание «Блокнот. Волгоград» утверждает, что сама арена, в которой неделю назад также оказались подтоплены внутренние помещения, до сих пор не восстановлена. Об этом рассказали источники сайта в областной администрации. Тем не менее, на матче «Ротора» — первом для команды на родном стадионе в этом сезоне — ожидается как минимум 10 тысяч человек. Впрочем, это число еще может вырасти: игра начнется в 19:00.
Во вторник первый матч сезона ФНЛ после чемпионата мира принял стадион в Саранске. На него пришли 26 тысяч зрителей, хотя за последние 10 лет средняя посещаемость команды до строительства арены не превышала 7 тысяч человек.
Комментарии7
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vilingrad 22 июля 2018 | 08:20
Сапоги выдали? Отдайте воду в Воронеж, гады, людям пить нечего!
stoik33 22 июля 2018 | 08:21
Меж тем: завтра синоптики прогнозируют в Волгограде дождь. А завтра - сильный дождь. Не окажется ли этот матч для арены последним?
В любом случае, в Волгограде появились новые достопримечательности. Танцующий мост и уплывающий стадион. Вот как нужно развивать туристическую индустрию. Диснейленд меркнет. Эйфелева башня, статуя свободы - отстой.
Матч состоится в любую погоду.
stoik33 22 июля 2018 | 08:23
stoik33: Сильный дождь - послезавтра
serhio_25__ 22 июля 2018 | 08:24
stoik33: И куда уплыл стадион?
nestor199 22 июля 2018 | 09:16
serhio_25__: Либерасты утверждают, что куда-то уплыл. Я в пятницу утром мимо проезжал - на месте стадион.
andre_klimov 22 июля 2018 | 08:37
""Уверения" управляющей компании - это хорошо, но недостаточно. Гарантии безопасности - было бы в самый раз.
tinon 22 июля 2018 | 08:47
Теперь нам о каждом матче на нерентабельных стадионах будут сообщать?
Жду счёт, болею за "Луч", раз Водоканал не играет...