На стадионе «Волгоград-Арена» сегодня пройдет первый матч после чемпионата мира по футболу

В первенстве ФНЛ встретятся местный «Ротор» и «Луч» из Владивостока. Между тем экстренные службы лишь пару дней назад ликвидировали последствия оползня, обвалившего магистраль перед волгоградским стадионом.

Береговой склон Волги, рядом с которым находится «Волгоград-Арена», уже практически восстановлен, заявляют ремонтные службы. Он обвалился неделю назад после того, как на город выпала полуторамесячная норма осадков. В компании, управляющей стадионом, также уверяют, что препятствий для проведения матча 2 тура ФНЛ между «Ротором» и «Лучом» нет. Между тем издание «Блокнот. Волгоград» утверждает, что сама арена, в которой неделю назад также оказались подтоплены внутренние помещения, до сих пор не восстановлена. Об этом рассказали источники сайта в областной администрации. Тем не менее, на матче «Ротора» — первом для команды на родном стадионе в этом сезоне — ожидается как минимум 10 тысяч человек. Впрочем, это число еще может вырасти: игра начнется в 19:00.

Во вторник первый матч сезона ФНЛ после чемпионата мира принял стадион в Саранске. На него пришли 26 тысяч зрителей, хотя за последние 10 лет средняя посещаемость команды до строительства арены не превышала 7 тысяч человек.