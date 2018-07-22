Жителям Воронежа сегодня вновь дадут воду
Два района города вынуждены около полутора суток существовать без воды из-за технических работ на водоподъемной станции.
В Воронеже завершится основной этап работ по реконструкции очистных сооружений подземных вод. Они питают водой Левобережный и Железнодорожный районы, а также частично Центральный. Специалисты заканчивают устанавливать новые фильтры, которые будут очищать воду от соединений железа и марганца. На усовершенствование системы очистки воды было потрачено 33 миллиона рублей.
Еще до отключения начальник цеха водопроводных сооружений порекомендовал местным жителям заранее набирать воду в тары. Также ее можно было получить в пунктах подвоза, список которых публиковался в местных СМИ.
В будущем планируется модернизировать еще одну водоподъемную станцию, качающую воду из 35 скважин. Система уже подготовлена к установке; предполагается, что это произойдет без отключения самой станции.
Столь масштабное отключение воды в Воронеже в последний раз происходило в 2014 году.
Комментарии6
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pmasel 22 июля 2018 | 08:11
Ликвидируют последствия ковровых бомбардировок. )))
hrenvam 22 июля 2018 | 08:17
Надеюсь, с воздухом проблем нет...
grazschdanin 22 июля 2018 | 08:27
Мастера заголовков.
Написано так, словно город живет без водопровода.
ebze 22 июля 2018 | 09:04
grazschdanin: написано так словно жители Воронежа являются жителями Воронежа. Или уже нет?
babai007 22 июля 2018 | 08:56
Да ладно вам, на окраине перемога,так перемога завод по производству хлора заработал целая страна из лужи пить не будет,а вы тут про "городок" гутарите
ebze 22 июля 2018 | 09:01
babai007: Воронеж уже Украина? Я что-то пропустил?
«Чтотамухохлов»(с)