Жителям Воронежа сегодня вновь дадут воду

Два района города вынуждены около полутора суток существовать без воды из-за технических работ на водоподъемной станции.

В Воронеже завершится основной этап работ по реконструкции очистных сооружений подземных вод. Они питают водой Левобережный и Железнодорожный районы, а также частично Центральный. Специалисты заканчивают устанавливать новые фильтры, которые будут очищать воду от соединений железа и марганца. На усовершенствование системы очистки воды было потрачено 33 миллиона рублей.

Еще до отключения начальник цеха водопроводных сооружений порекомендовал местным жителям заранее набирать воду в тары. Также ее можно было получить в пунктах подвоза, список которых публиковался в местных СМИ.

В будущем планируется модернизировать еще одну водоподъемную станцию, качающую воду из 35 скважин. Система уже подготовлена к установке; предполагается, что это произойдет без отключения самой станции.

Столь масштабное отключение воды в Воронеже в последний раз происходило в 2014 году.