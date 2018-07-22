Митинг против строительства мусорного полигона в Рикасихе состоится сегодня в Северодвинске
Организаторы мероприятия уверяют, что власть старается побыстрее решить вопрос строительства.
Это предприятие может быть опасно для местных жителей, — сказал «Эху Москвы» координатор архангельского штаба Навального Александр Песков.
По словам Пескова, власти уже отложили до сентября намеченные на 25 июля общественные слушания. Таким образом, они пытаются избежать возможной негативной повестки перед выборами 9 сентября.
Комментарии3
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patrikk_1 22 июля 2018 | 08:14
Это предприятие может быть опасно для местных жителей, — сказал «Эху Москвы» координатор архангельского штаба Навального Александр Песков...
Координатор штаба Навального? Я так и думал, что борьбу с мусорными полигонами, оседлал Госдепартамент США.
semen2026 22 июля 2018 | 08:32
patrikk_1: а чем ты "думал"...!???)))
semen2026 22 июля 2018 | 08:35
на русском севере никогда не было крепостного права! поморы, ломоносов, а это вам не чуркобесы володины!))) в северодвинске от подлодок говна полно, а тут такое!)))