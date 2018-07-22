Митинг против строительства мусорного полигона в Рикасихе состоится сегодня в Северодвинске

Организаторы мероприятия уверяют, что власть старается побыстрее решить вопрос строительства.

Это предприятие может быть опасно для местных жителей, — сказал «Эху Москвы» координатор архангельского штаба Навального Александр Песков.

По словам Пескова, власти уже отложили до сентября намеченные на 25 июля общественные слушания. Таким образом, они пытаются избежать возможной негативной повестки перед выборами 9 сентября.