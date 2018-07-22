В Петербурге всех фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» вывезли из города
Их не смогли найти члены общественно-наблюдательной комиссии.
Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых подозревают в том, что они якобы состояли в так называемом террористическом сообществе «Сеть», вывезли из СИЗО в Петербурге. Об этом со ссылкой на членов ОНК пишет Медиазона. Каким способом их этапировали и куда – пока неизвестно. Между тем, накануне вечером ещё одного фигуранта этого дела Игоря Шишкина увезли по постановлению следователя в неизвестном направлении. Таким образом все обвиняемые оказались за пределами города. При этом в начале этого месяца, наоборот, в Петербург доставляли другого фигуранта из Пензы – Дмитрия Пчелинцева. Здесь у него состоялась очная ставка с Шишкиным. Напомню, молодых людей – всего десять человек из Петербурга и Пензы – обвиняют в том, что они намеревались во время чемпионата мира по футболу устроить серию взрывов и «дестабилизировать политическую обстановку». Впрочем, сразу несколько фигурантов этого дела сообщали, что показания из них выбивают пытками.
Петербуржец Илья Капустин, который проходит по этому делу свидетелем, уехал в Финляндию и попросил там политического убежища.
Комментарии5
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patrikk_1 22 июля 2018 | 08:10
В Петербурге всех фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» вывезли из города...
И что? Это хорошо или плохо? Может их в Финляндию вывезли или во Францию?
vpu2011 22 июля 2018 | 08:16
если сложилась такая атмосфера в обществе, то на их место придут другие.
свято место пусто не бывает.
grazschdanin 22 июля 2018 | 08:25
Мастера заголовков.
Написано так, словно их за город на расстрел увезли.
stoik33 22 июля 2018 | 08:33
grazschdanin: А зачем их вывезли за город?
ly4_sveta 22 июля 2018 | 09:14
Ну, так, Бастрыкин мастак по лесам допросы
устраивать, да и Ярославль недалеко.
И где же Федотов, рвущийся в Америку, на
защиту гражданки России.