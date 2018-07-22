В Петербурге всех фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» вывезли из города...

Их не смогли найти члены общественно-наблюдательной комиссии.

Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых подозревают в том, что они якобы состояли в так называемом террористическом сообществе «Сеть», вывезли из СИЗО в Петербурге. Об этом со ссылкой на членов ОНК пишет Медиазона. Каким способом их этапировали и куда – пока неизвестно. Между тем, накануне вечером ещё одного фигуранта этого дела Игоря Шишкина увезли по постановлению следователя в неизвестном направлении. Таким образом все обвиняемые оказались за пределами города. При этом в начале этого месяца, наоборот, в Петербург доставляли другого фигуранта из Пензы – Дмитрия Пчелинцева. Здесь у него состоялась очная ставка с Шишкиным. Напомню, молодых людей – всего десять человек из Петербурга и Пензы – обвиняют в том, что они намеревались во время чемпионата мира по футболу устроить серию взрывов и «дестабилизировать политическую обстановку». Впрочем, сразу несколько фигурантов этого дела сообщали, что показания из них выбивают пытками.

Петербуржец Илья Капустин, который проходит по этому делу свидетелем, уехал в Финляндию и попросил там политического убежища.