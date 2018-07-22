Великобритания откажется от выплаты ЕС компенсации за брекзит, если не удастся договориться о торговом соглашении
Великобритания пригрозила Евросоюзу отказаться от выплаты компенсации за свой выход, если не удастся договориться о формате нового торгового соглашения. Речь идет о сумме в размере более 50 миллиардов евро. Об этом рассказал газете The Sunday Telegraph британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.
Он пояснил, что «не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет».
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lavrentiy79 22 июля 2018 | 07:43
Шантаж? Давление? "Скандалы, интриги, расследования"(с)? Чем больше на Западе "междусобойчиков", тем меньше времени и сил у них останется на "комбинации" против России...