Глава французского Минфина Брюно ле Мэр открыто признал начало торговой войны с США
Он предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста, передает Reuters. Министр особо подчеркнул, что европейские компании поставлены в невыгодное положение по сравнению с их американскими конкурентами из-за разного подхода к налогообложению.
По его словам, речь об урегулировании конфликта может идти только в том случае, если Вашингтон пойдет на уступки по вопросу пошлин.
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