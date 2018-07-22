Второй чартерный рейс отправился из Японии на Южные Курилы

Он доставит бывших жителей островов и их родственников, которые посетят могилы своих предков. Об этом сообщило агентство Киодо. В составе группы 70 человек. Полет осуществляется на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании «Аврора».

Как ожидается, часть группы сойдет на Кунашире, остальные полетят на Итуруп. Завтра японцы вернутся обратно домой.

В сентябре прошлого года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южную часть Курильских островов для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьера Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина в апреле в Москве. В мае этого года

лидеры двух стран подтвердили договоренность об организации нового рейса.