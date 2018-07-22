На мысе Канаверал сегодня состоится очередной запуск ракеты Falcon 9, разработанной компанией Илона Маска SpaceX
Она доставит на орбиту геостационарный спутник связи для канадского оператора связи Telesat.
Планирующийся запуск – уже второй для ракеты-носителя Falcon 9 в модификации Block 5. Предполагается, что эта версия станет финальной. Полет связан с экспериментом, проводимым компанией Илона Маска SpaceX: там планируют осуществить три запуска ракеты-носителя Block 5 за 11 дней. На орбиту поочередно доставят партию спутников для оператора связи Iridium, а также индонезийской телекоммуникационной компании. Ступени ракеты должны вернуться на специально установленные платформы. Предполагается, что в будущем Falcon 9 сможет совершать до 10 рейсов без значительного ремонта. В четверг же ракета-носитель прошла статическое огневое испытание с запущенными двигателями. При этом тест был проведен без полезного груза.
Запуск ракеты Falcon 9 сегодня планируется на 7:50 по московскому времени.
Комментарии3
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gregor 22 июля 2018 | 07:09
На мысе Канаверал сегодня состоится очередной запуск ракеты Falcon 9, разработанной компанией Илона Маска SpaceX
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Подумаешь ....... а у нас в России создали автомат Калашникова АК-47 М ...с ядерной гашеткой .
neyexo 22 июля 2018 | 07:41
Маск оскорбил британского дайвера, нашедшего в пещере детскую команду футболистов.
Тот дайвер составил карту пещер и помог провести операцию.
Маск назвал его педофилом - полагая, наверно, что всех взрослых европейцев, которые живут в Таиланде (британец жил там 6 лет, но не вылезал из пещер), привлекают миниатюрные тайские женщины.
venmud 22 июля 2018 | 07:46
Когда все нормальные люди отдыхают по музеям "ни в одном глазу", Илоны Маски работают.