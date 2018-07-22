На мысе Канаверал сегодня состоится очередной запуск ракеты Falcon 9, разработанной компанией Илона Маска SpaceX

Она доставит на орбиту геостационарный спутник связи для канадского оператора связи Telesat.

Планирующийся запуск – уже второй для ракеты-носителя Falcon 9 в модификации Block 5. Предполагается, что эта версия станет финальной. Полет связан с экспериментом, проводимым компанией Илона Маска SpaceX: там планируют осуществить три запуска ракеты-носителя Block 5 за 11 дней. На орбиту поочередно доставят партию спутников для оператора связи Iridium, а также индонезийской телекоммуникационной компании. Ступени ракеты должны вернуться на специально установленные платформы. Предполагается, что в будущем Falcon 9 сможет совершать до 10 рейсов без значительного ремонта. В четверг же ракета-носитель прошла статическое огневое испытание с запущенными двигателями. При этом тест был проведен без полезного груза.

Запуск ракеты Falcon 9 сегодня планируется на 7:50 по московскому времени.