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07:05, 22 июля 2018

На мысе Канаверал сегодня состоится очередной запуск ракеты Falcon 9, разработанной компанией Илона Маска SpaceX

Она доставит на орбиту геостационарный спутник связи для канадского оператора связи Telesat.

Планирующийся запуск – уже второй для ракеты-носителя Falcon 9 в модификации Block 5. Предполагается, что эта версия станет финальной. Полет связан с экспериментом, проводимым компанией Илона Маска SpaceX: там планируют осуществить три запуска ракеты-носителя Block 5 за 11 дней. На орбиту поочередно доставят партию спутников для оператора связи Iridium, а также индонезийской телекоммуникационной компании. Ступени ракеты должны вернуться на специально установленные платформы. Предполагается, что в будущем Falcon 9 сможет совершать до 10 рейсов без значительного ремонта. В четверг же ракета-носитель прошла статическое огневое испытание с запущенными двигателями. При этом тест был проведен без полезного груза.

Запуск ракеты Falcon 9 сегодня планируется на 7:50 по московскому времени.

Комментарии

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gregor 22 июля 2018 | 07:09

На мысе Канаверал сегодня состоится очередной запуск ракеты Falcon 9, разработанной компанией Илона Маска SpaceX
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Подумаешь ....... а у нас в России создали автомат Калашникова АК-47 М ...с ядерной гашеткой .

neyexo 22 июля 2018 | 07:41

Маск оскорбил британского дайвера, нашедшего в пещере детскую команду футболистов.
Тот дайвер составил карту пещер и помог провести операцию.
Маск назвал его педофилом - полагая, наверно, что всех взрослых европейцев, которые живут в Таиланде (британец жил там 6 лет, но не вылезал из пещер), привлекают миниатюрные тайские женщины.

venmud 22 июля 2018 | 07:46

Когда все нормальные люди отдыхают по музеям "ни в одном глазу", Илоны Маски работают.

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