Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы

Напомним, оппозиционный политик не смог набрать нужного количества подписей муниципальных депутатов.

Это решение незаконно, оно будет обжаловано, — сказал ранее «Эху Москвы» адвокат Гудкова Николай Васильев.

Журналист Антон Красовский, который также пытался стать кандидатом в градоначальники, сказал ранее «Эху», что не собирается обращаться из-за этого в суд. По словам Красовского, Гудков был только на одной из двух встреч с муниципальными депутатами, что, возможно, послужило причиной нехватки подписей для регистрации.