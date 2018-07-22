Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы
Напомним, оппозиционный политик не смог набрать нужного количества подписей муниципальных депутатов.
Это решение незаконно, оно будет обжаловано, — сказал ранее «Эху Москвы» адвокат Гудкова Николай Васильев.
Журналист Антон Красовский, который также пытался стать кандидатом в градоначальники, сказал ранее «Эху», что не собирается обращаться из-за этого в суд. По словам Красовского, Гудков был только на одной из двух встреч с муниципальными депутатами, что, возможно, послужило причиной нехватки подписей для регистрации.
Комментарии1
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neyexo 22 июля 2018 | 07:37
В далеком 2012 году папа Гудков говорил, что местная политика - не для его сына.
Он не любит возню на местном уровне, ему нравится федеральная политика.