В Стерлитамаке депутаты Единой России устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии

Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5.

Детский сад тесно сотрудничает с партией и старается воспитывать в детях патриотизм, — сказала ранее «Эху» и.о. заведующего Детского сада №5 Ольга Морозова. По словам Морозовой, у родителей перед фотосессией брали согласие, никто из них не был против фотографий с партийной символикой.

Необходимо ограждать детей от участия в партийной политике, — сказал ранее «Эху Москвы» первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин. Смолин напомнил, что также по закону запрещено использование детей во время избирательной кампании.