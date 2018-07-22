В Стерлитамаке депутаты Единой России устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии
Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5.
Детский сад тесно сотрудничает с партией и старается воспитывать в детях патриотизм, — сказала ранее «Эху» и.о. заведующего Детского сада №5 Ольга Морозова. По словам Морозовой, у родителей перед фотосессией брали согласие, никто из них не был против фотографий с партийной символикой.
Необходимо ограждать детей от участия в партийной политике, — сказал ранее «Эху Москвы» первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин. Смолин напомнил, что также по закону запрещено использование детей во время избирательной кампании.
Комментарии4
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serg4422 22 июля 2018 | 07:08
хватит уже мусолить эту новость.
balamuto 22 июля 2018 | 07:29
Давай помусолим другую тогда.
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Из 440 депутатов Государственной думы, 391 депутат не поддержал законопроект о незаконном обогащении чиновников в России. Интересно, что ни один депутан от партии Единная Россия не принял в голосовании.
Ну, это же правильно...... Как это они могут бороться против себя.
Ну, чо? как тебе эта новость?
neburzhui2 22 июля 2018 | 07:33
В Стерлитамаке депутаты Единой России устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии
Нет ума - считай калека. :-))
neyexo 22 июля 2018 | 07:35
Который раз публикуем это сообщение, вместо того, чтобы обратиться к защитнице прав детей Маргарите Симоньян.
Она считала недопустимым привлекать детей к политике.