Новая конституция Кубы может легализовать однополые браки
В парламенте представлен проект документа, в котором исчезло определение брака как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Особо подчеркивается, что дискриминация по гендерному признаку недопустима.
Активным защитником прав ЛГБТ сообщества на острове свободы является Мариэла Кастро, дочь Рауля Кастро, брата лидера кубинской революции, который возглавлял страну с 2008 по 2018 год.
Комментарии1
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ly4_sveta 22 июля 2018 | 07:43
Это проще всего. А вот легализовать свободу слова,
независимые СМИ, право, выборный процесс,
состязательность институтов власти, разнообразие
политических партий - это очень сложно. За 50 лет,
выброшенных на амбиции и пиар единственного
вождя, так ничему и не научились.