МВФ раскритиковал экономическую политику Дональда Трампа
Начатая Вашингтоном торговая война может серьезно повлиять на темпы роста мировой экономики, заявила в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе директор-распорядитель организации Кристин Лагард.
По ее словам, пошлины и тарифы, вводимые Соединенными Штатами, «безусловно оказывают влияние, и при худшем сценарии могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5 процента», передает Рейтер.
Комментарии3
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felik23 22 июля 2018 | 07:25
Андрей Пионтковский: Трамп - проблемы с психикой, интеллектом и компетентностью (19 июля 2019)
https://youtu.be/IMMDHPB5lC4
ly4_sveta 22 июля 2018 | 07:35
А в России как раз рост ВВП наметился, якобы,
на эти самые 0,5%.
lavrentiy79 22 июля 2018 | 07:40
Давай, старушко, тирань белобрысого!!!