Мужчина, почти три часа удерживавший в заложниках десятки человек в Лос-Анджелесе, арестован

Он застрелил женщину и сам сдался полиции без сопротивления. Об этом сообщили на пресс-конференции мэр города Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Майкл Мур. По их словам, злоумышленник ранен в руку.

Его имя и мотивы не разглашаются. Ранее сообщалось, что это 18-летний афроамериканец. Причиной его поступка стала семейная ссора. В полиции рассказали, что до того как захватить заложников, он стрелял по своей бабушке и подруге в другом конце города, после чего на микроавтобусе пытался уйти от преследования, но врезался в столб, открыл огонь по стражам порядка и затем забаррикадировался в супермаркете. В тот момент там было много народу. Некоторым удалось самостоятельно выбраться наружу, другие спрятались, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам. Торговый центр был оцеплен спецназом. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о сложившейся ситуации. Он написал в Твиттере, что внимательно следит за развитием событий.