Первый в этом году чартерный рейс прилетит из Японии на Южные Курилы

Самолет привезет бывших жителей островов, которые посетят могилы близких.

В составе делегации в основном люди пожилого возраста, самому старшему 89 лет. Сопровождать их будут дети и внуки, помогут в поездке врачи и переводчики. На Курилах и на острове Кунашир граждане Японии поедут на городские кладбища, где пройдут панихиды в традициях буддизма и синтоизма. Обратно рейс отправится на следующий день – в понедельник делегация вернется домой. Безвизовый обмен между жителями Южных Курил и Японией начался в 1992 году. Произошло это после подписания договора по взаимопониманию народов. В поездке японцы используют свой паспорт, дополнительных документов не требуется. Впервые такой чартерный рейс состоялся в сентябре прошлого года. Москва и Токио долгие годы обсуждают мирный договор по итогам Второй мировой войны. На пути к решению вопроса лежит проблема принадлежности южной части Курил. Острова вошли в состав Советского союза, Токио оспаривает их принадлежность.

Родные места на Курилах японцы могут посетить и на пароме, поездки также проходят без виз.