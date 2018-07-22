Последние клиенты туроператора «Натали Турс» сегодня вернутся домой

Последние клиенты туроператора «Натали Турс», которых финансовые проблемы компании застали за рубежом, сегодня вернутся домой.

Доля проблемных туроператоров на рынке выездных услуг составляет менее 1%, а у большинства туристических компаний нет финансовых проблем. Об этом ранее заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«В прошлом году по линии «Натали Турс» за рубеж уехало 22 тысячи туристов. Коллеги, выездной туристский поток у нас более 30 миллионов. Поэтому вы понимаете, что это не проценты, это доли выездных туристских потоков, это очень маленькие компании. И если у них возникли какие-то сложности — это совершенно не означает, что какие-то проблемы возникли у других компаний, у других компаний их нет. Поэтому мы со всей серьезностью говорим, что на рынке российского туроперейтинга проблем нет, на примере неуспешности коммерческих действий двух компаний нельзя делать вывод о том, какова ситуация на всем туристском рынке».

Ранее туроператор «Натали Турс» аннулировал все путевки до конца сентября. Компания DSBW приостановила деятельность, а оператор «Аврора — БГ» сократил чартерные программы.