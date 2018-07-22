В РПЦ поддерживают инициативу депутатов отменить уголовное наказание за репосты в соцсетях

Решение Госдумы в этом случае правильное – сказал митрополит Иларион. Иларион также отметил, что часто репосты делают молодые люди, даже не задумываясь о возможных последствиях.

Законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторами стали депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев.