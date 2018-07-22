Следственный комитет не подтверждает информацию о задержаниях по делу о пытках в ярославской колонии
Это не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на региональное управления СК.
Ранее о задержании о задержании сотрудника отдела безопасности колонии Максиме Яблокове, рассказала «Эху Москвы» директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации в «Новой газете» видео, на которой люди в форме сотрудников ФСИН избивают заключенного. По данным правозащитников, запись была сделана в июне 2017 года в ярославской колонии № 1. Всего в издевательствах участвовало 18 человек. Имена большинства из них юристам удалось установить. Пострадавшим оказался Евгений Макаров. Он еще тогда жаловался на пытки, но год назад в ходе проверок Следственный комитет не усмотрел оснований для возбуждения уголовного дела.
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